John Leguizamo habla de su plan de crecer el contenido Latino para Latinos

El actor y activista colombiano John Leguizamo continua en su lucha para alzar la cultura latina. En esta ocasión lo está haciendo con contenido latino para latinos. “No se muestra mucho las historias de los latinos en los medios”, dijo Leguizamo en una entrevista con AhoraMismo, donde nos contó de la nueva app de streaming mitúTV. “Entonces ellos van a YouTube y las redes sociales para ver contenido original latino. Entonces nosotros estamos ofreciendo eso, contenido hecho por latinos para latinos”.

La aplicación mitúTV ofrece a los espectadores más de 120 horas de programación original dirigida por latinos y series exitosas de creadores latinos, incluidos Inland Entertainment Network, Digital Bodega y Immigration Archive Project.

Además de trabajar con Comcast para llevar la aplicación mitúTV a un público más amplio, Leguizamo, cuyo exitoso programa Leguizamo Does America fue renovado recientemente por otra temporada en MSNBC, estrenará su documental del 2022, “John Leguizamo Live at Rikers” .

Entrevista con John Leguizamo

En 2022, Leguizamo presentó su obra “Ghetto Klown” en la prisión de Rikers Island, inspirando a jóvenes involucrados en la justicia a reflexionar abiertamente sobre sus propias vidas y los serios desafíos del encarcelamiento.

¿Por qué es importante que latinos vean el documental “John Leguizamo Live at Rikers”?

Leguizamo: “[Los latinos] son el segundo grupo más grande en prisión en todo el país. Es triste y trágico porque no debería ser ese número tan grande. La misma cantidad de chicos blancos son arrestados pero ellos tienen el dinero para contratar mejores abogados y no se quedan en el sistema. Por lo que yo [hice el documental] para hacer llamar la atención de este gran grupo [de chicos latinos] que nadie está hablando. A nadie les importa y nadie les está tomando en cuenta.

Estos jóvenes participan en el programa Getting Out and Staying Out (GOSO), con sede en Harlem, que ayuda a los reclusos a continuar su educación, conseguir empleo y lograr bienestar emocional. Según la película, la mayoría de los hombres involucrados en el sistema de justicia penal son reencarcelados dentro de los tres años posteriores a su liberación. Pero el 86% de los participantes en el programa GOSO no regresan al sistema penitenciario.

Leguizamo: “La prisión debería ser un lugar para rehabilitar no para castigar…Las oportunidades para latinos no son las mismas para los chicos blancos. Yo estado en Hollywood por muchos años y las oportunidades no son iguales. Imagínate cómo estos chicos que cometen un error y sus vidas son arruinadas”.

¿Qué pasa con el talento latino en Estados Unidos?

Yo he visto tanto talento latino pero no tienen las oportunidades que ellos se merecen. Como muchos comediantes, actores, escritores cantantes, y no tienen oportunidades. Yo estuve en ese lugar, pero yo seguí tocando ese plexiglás. Yo pude haber escrito como Shakespear o actuar como Brandon o Sean Penn pero no te van a dar una oportunidad porque eres latino. Entonces tienes morder más fuerte para poder llegar a donde quieres ir.

John Leguizamo es un superhéreo:

John Leguizamo formará parte de La Borinqueña Comic Con en Nueva York el próximo 12 y 13 de octubre. Resulta que Leguizamo es el superhéroe latino llamado Max Gómez, que se convierte en PhenomX. “Yo escribí Max Gómez para nosotros. Lo escribí hace muchos años atrás. Ahora tenemos a Bluebeetle y es awesome”.

Max Gómez es encarcelado injustamente y desesperado por recuperar su libertad, acepta convertirse en sujeto de un experimento clandestino del gobierno. Cuando la prueba le otorga fenomenales habilidades para cambiar de forma, Gómez descubre que su nueva “libertad” requiere sobrevivir a una guerra con superpoderes librada en las calles de Nueva York.

¿Por qué usas la comedia para enviar mensajes?

Leguizamo: “Es más seductor y muchas más personas escucharán. Por eso realice “Latin History for Morons” porque sabía que si daba toda esa información a lo seco, ni los latinos iban a tomar atención. Entonces lo tuve que hacer súper chistoso y súper sexy, ahí todos van a tomar atención. Todos se van a acordar de todos los datos…es mas fácil recordar [información]”.