Falleció el comediante Joe ‘El Cholo’ ¿Cuál fue la causa de su muerte?

Joe Luna, un comediante de la ciudad de Los Ángeles, quien era mejor conocido por su nombre artístico como Joe ‘El Cholo’, murió a causa de complicaciones por el virus del Covid-19, tan solo un par de días después de anunciar que había sido contagiado con coronavirus. El 21 de noviembre, Joe Luna publicó un video en el que anunciaba que tenía coronavirus y le decía a sus seguidores que documentaría su experiencia teniendo este virus. Dos días después, el 23 de noviembre, Fox Los Ángeles informó que había muerto en el hospital.

En su video de 35 minutos de duración, Joe Luna dijo: “Déjame decirte hombre, cuando escuchaba a la gente hablar sobre lo que el COVID les hizo, siempre pensaba me ponía a pensar, ¿sabes qué ?, dudaba de que fuera tan malo. Pero no, ahora mismo les puedo decir que estoy en dando la pelea. He estado luchando por mi vida durante la última semana, ya sabes, hombre. Esta mierda de COVID no es una broma”.

El comediante de 38 años de edad, sí tenía problemas de salud previos, lo que indica en su video que había contraído neumonía además de ser diabético y amputado dos veces.

Joe Luna dijo que otros miembros de su familia también dieron positivo por el virus y que fue hospitalizado cuando su salud empeoró

En el video publicado, Joe Luna dijo que había sido dado de alta del hospital pero que estaba experimentando síntomas de COVID-19 como dolor en el pecho, y dijo: “Estoy lidiando con muchas cosas, muchachos, en este momento”. Añadió: “Les voy a mostrar mi experiencia, mis buenos y malos momentos porque se trata de mostrarle a mi gente, si creen que el COVID es una broma, si creen que no serán ustedes … entonces créeme; golpea a todos de manera diferente”.

Dijo que su novia y sus hijos también dieron positivo con el virus, y que no fue por actuar en espectáculos sino por un contacto cercano. Su hijo José Talavera dijo: “Era como si sus pulmones le dolieran más de lo que todos sentíamos antes. Todos estábamos tosiendo y estornudando”, informó Fox Los Angeles.

La condición de Joe Luna empeoró y fue ingresado en el Victor Valley Global Medical Center, donde murió el día 23 de noviembre. Ese día publicó un video que mostraba las condiciones de la habitación en la que se alojaba y señalaba lo sucio que estaba todo.

El comediante, que estaba recibiendo oxígeno suplementario durante el video, dijo que lo habían llevado al hospital después de que su novia tuvo dificultades para despertarlo.

La familia de Joe Luna anunció los planes para su funeral y creó un GoFundMe para ayudar a cubrir todos los gastos

Luna era conocido por actuar en clubes de Los Ángeles como The Ice House en Pasadena y The Improv Theatre en Hollywood, informó Fox. Su página de Instagram indica que nació el 23 de julio de 1982 en East LA y se crió tanto en East LA como en Fontana.

Se creó un GoFundMe para ayudar a recaudar dinero para los gastos del funeral del comediante. Dice: “Actualmente todos [estamos de luto por él porque no solo era un gran hijo, padre, esposo, sino también un mejor amigo para muchos de nosotros. [Luchó] duro después de perder ambas piernas para mantenerse bien. Luchó duro con el dolor todos los días. Era mi superhéroe cómico incluso cuando estaba herido, logró poner una sonrisa en nuestro rostro “.

La página también indica que se llevará a cabo un servicio el sábado 5 de diciembre en la Funeraria Continental.

Esta es la versión original de Heavy.com

