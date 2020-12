Rapero es arrestado por golpear a un trabajador de Disney World

El famoso rapero Spectacular Blue Smith fue arrestado en lunes en la noche por supuestamente golpear e intimidar a un trabajador del parque temático de Walt Disney World, Animal Kingdom, en la ciudad de Orlando en el estado de Florida.

De acuerdo al informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange obtenido por People, Spectacular Blue Smith sostuvo una discusión con uno de los empleados cuando el artista se encontraba realizando la fila para ingresar a una de las atracciones del parque. En ese momento, el rapero exintegrante del grupo Miami Pretty Ricky, supuestamente fingió estornudar en varias ocasiones y luego dijo la palabra “coronavirus”. De acuerdo a las declaraciones, el trabajador del parque de diversiones no vio este acto como algo gracioso, por lo que le dijo a Spectacular Blue Smith que no era divertido lo que estaba haciendo. A lo que el famoso supuestamente le respondió: “Pensé que sí”. De acuerdo con la declaración jurada, el empleado le dijo a Smith: “Entonces le parecerá gracioso si le pido que se salga de la fila”.

Fue en ese momento cuando comenzó la disputa entre ambos, ya que el empleado de Disney le bloqueó el paso y le ordenó salir de la fila en la que estaba. Allí, los reportes dicen que la estrella de Love & Hip Hop, comenzó a discutir con el funcionario de Walt Disney World, cuando según el informe policial, Smith de 35 años, golpeó al empleado en el lado derecho del área de la mandíbula y el área de la sien derecha.

Orange County Deputies say the victim (cast member/employee) said Smith simulated sneezing on him and said "Coronavirus" as he walked towards a ride. The confrontation began after the employee told Smith to leave the line. Smith bonded out on a $500 bond pic.twitter.com/xXPAxHOekP

