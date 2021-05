¿Qué se sabe de la posible reconciliación entre JLO y Ben Affleck?

El pasado fin de semana, la reina del Bronx, Jennifer López y su expareja en el año 2000, el actor de la “Liga de la Justicia”, Ben Affleck, fueron fotografiados cuando se dirigían en un auto rumbo al aeropuerto de Montana.

Según informó Hola, el pasado sábado 8 de mayo, Affleck fue visto detrás del volante de su automóvil, mientras Jennifer López miraba hacia adelante desde el asiento del pasajero. En la pista, la pareja parecía tomarse de las manos al momento de abordar el vuelo. Jennifer, envuelta en un suéter estampado, extendió la mano hacia atrás para sostener a Ben mientras su viaje llegaba a su fin.

Y es que transcurridos 17 años de que terminara la relación de esta pareja, los protagonistas de una de las relaciones más idílicas de la farándula internacional se reencontraron de nuevo para tomarse unas vacaciones en el Yellowstone Club, en Montana, donde vacacionaron juntos en una propiedad del actor por cerca de una semana. “¡Estaban solos”, dijo una fuente al sitio web de E!News. “Solo ellos dos”.

ben affleck getting out of the back of jlo's escalade with his backpack and his can of coke zero like his science project partner's mom just dropped him off at home after a study session pic.twitter.com/PRGPeOzhjG

— bennifer's body (@pinesiskins) May 10, 2021