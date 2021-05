El truco del espagueti: ¿Por qué la marca de salsa Prego es tendencia? [VIDEO]

Un video de una mujer arrojando salsa de tomate sobre espagueti que tiene en un mesón en un truco que describió como el “Truco del espagueti” generó algunas respuestas desconcertadas y asqueadas, y puso a la marca Prego como tendencia en Twitter.

La mujer, llamada Lisa, dice en el video que su método es el mejor para cocinar espaguetis para un grupo grande de personas. Si aún no ha visto el video, puede verlo aquí o más adelante en esta publicación.

“Esta es la forma más fácil de hacer espaguetis para una multitud, y es divertido”, dice en el video, mientras vierte salsa roja sobre su mesón blanco. “No tienes que preocuparte por los platos, ni por un desorden ni nada por el estilo”.

Esto es lo que necesita saber:

Si aún no ha visto el video Ultimate Spaghetti Trick, la premisa es simple: una mujer llamada Lisa prepara espaguetis sobre su mesón y afirma que es la forma más rápida y fácil de hacer espaguetis para un grupo grande de personas. Sin despeinarse, sin problemas y sin platos, dice ella que estos son los beneficios.

El video comienza con Lisa vertiendo una línea de salsa Prego tradicional sobre una encimera.

“Santo cielo”, dice la persona que está filmando. “Eso es, justo en la encimera”.

“Sí”, responde Lisa casualmente. “Todos mis amigos van a venir”.

Ella procede a agregar albóndigas, una línea gruesa de queso parmesano y, por supuesto, los espaguetis.

“A todo el mundo le encantan los espaguetis buenos y con queso”, dice.

Después de agregar todos los ingredientes, “Tienes que mezclarlo, niña”, dice.

Lisa le dice a la persona que está filmando que es italiana y que lo está haciendo de la manera en que “los italianos de verdad hacen espaguetis”.

Termina la preparación de su comida agregando lechuga al borde de la encimera y cubriéndola con aderezo italiano Kraft, luego colocando rebanadas de pan en el extremo opuesto.

“Ésta es la definición de estilo familiar”, dice Lisa con la boca llena de pan.

There's only one person I want showing me spaghetti hacks. pic.twitter.com/K3z0T3FdUh

Si viste el Ultimate Spaghetti Hack y te molestó, no fuiste el único.

I sure as hell didn’t survive a pandemic just to risk it all for Prego sauce on someone’s nasty ass counter https://t.co/AsapydpL1A

— Ryan Marino (@RyanMarino) May 11, 2021