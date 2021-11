Jessica Simpson irreconocible por Instagram: ‘No me quería a mí misma’

Jessica Simpson se volcó a Instagram para compartir una foto de sí misma tomada en el 2017. Simpson se veía completamente irreconocible en la foto, la cual fue tomada en un momento complejo.

En sus memorias, “Open Book” [“Libro Abierto”], Simpson se sinceró acerca de un momento de su vida cuando se refugiaba en píldoras y el alcohol, según People magazine. Fue en noviembre de 2017 que Simpson recuperó la sobriedad.

“Esta persona en la mañana del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma. Tenía tanto autoconocimiento por develar y explorar. Supe en este preciso momento que me permitiría recuperar mi luz, cantar victoria en mi batalla interna por respeto propio, y desafiar a este mundo con aguda claridad. Personalmente, para lograrlo necesitaba dejar de tomar alcohol porque mantenía a mi mente y mi corazón girando en la misma dirección y honestamente estaba agotada. Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una medalla de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper ciclos para avanzar – sin mirar atrás con arrepentimiento y remordimiento ninguna elección que he hecho y que haría el resto de mi tiempo en este hermoso mundo”, Simpson escribió a modo de epígrafe, en parte.

Esto es lo que necesitas saber:

Simpson admitió que ‘no se quería’ a sí misma

En su sincera publicación, Simpson escribió acerca de las batallas a las que se enfrentó y a lo lejos que ha llegado. En la foto acompañante, la cantante vestía una sudadera rosa y blanca y estaba sentada en una especie de puf. Su rostro se veía algo rojo y muy hinchado, y se veía extremadamente cansada.

“¡No puedo creer que hayan pasado 4 [años]! Se siente como 2 a lo sumo. Creo que eso es algo bueno. Ja. Hay tanto estigma alrededor de la palabra alcoholismo o de la etiqueta de alcohólico. El verdadero trabajo por hacer en mi vida era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y auto sabotaje. La bebida no era el problema. Yo lo era. No me quería a mí misma. No respetaba mi propio poder. Hoy lo hago. Me he amigado con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Reconozco mi poder personal con una valentía conmovedora. Soy salvajemente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”. Leía el pie de foto.

Jessica obtuvo la ayuda que necesitaba, pero no fue fácil. En sus memorias, admite que iba a terapia dos veces a la semana, y que contaba con el apoyo de su familia para atravesarlo. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que “necesitaba ayuda”, se mantuvo dedicada a su recuperación.

“Necesito parar. Algo debe parar. Y si el alcohol es el que está haciendo esto, y empeorando las cosas, entonces lo dejo. Jessica recuerda haberle dicho a una amiga, según People.

“Fue como si fuera esa pequeña niña que encontró su vocación en la vida nuevamente. Encontré la dirección y esta era caminar hacia adelante sin miedo. La honestidad es dura pero es lo más gratificante que tenemos. Y llegar al otro lado del miedo es hermoso”, escribió en su libro.

Simpson fue abusada sexualmente cuando era niña

Algo con lo que Simpson tuvo que luchar como adulta fue el abuso sexual que padeció cuando era niña. Según People, Simpson se sinceró acerca del abuso en sus memorias. Explicó que había compartido la cama con la hija de un amigo de la familia. “Comenzaba con cosquillas en mi espalda y luego pasaba a cosas extremadamente incómodas”, escribió Simpson.

Hace casi 10 años, Simpson reveló que habló con su abusadora — y que había decidido perdonarla. “Hace aproximadamente ocho años la confronté”, Simpson le dijo a Katherine Schwarzenegger Pratt en el episodio del podcast “The Gift of Forgiveness” [“El Don del Perdón”] del 29 de julio de 2020.

“Fui y simplemente le dije: ‘Sé que sabes lo que estaba sucediendo y sé que estabas siendo abusada”, porque estaba siendo abusada por un hombre mayor. Él también estaba siempre en la casa, por lo que nunca me tocó, pero abusaba de ella y luego ella venía y me hacía cosas y yo me sentía mal por ella de tantas formas que permitía el abuso”, compartió Simpson.

