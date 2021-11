Tom Brady confiesa que siempre se queja: ¿De qué habla?

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, se confiesa: siempre se está quejando con los árbitros.

Durante su aparición semanal en el programa Let’s go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray el lunes primero de noviembre, el mariscal de campo de 44 años dijo que se la pasa quejándose con los árbitros.

“Siempre me estoy quejando con los árbitros… Cuando ven que los eligen para dirigir en mis partidos la pasan mal porque saben que soy insoportable”, dijo Brady. Así son las cosas”.

Aunque se la pasa hablando con los árbitros, Brady dice que apenas tiene efecto en las decisiones que toman.

“Todo el mundo marca penalidades, el otro equipo marca penalidades, nosotros marcamos penalidades”, dijo Brady. “Ellos son los que deciden, es cuestión de ver si van a marcar una penalidad o no. A veces lo hacen y a veces no, pero en el transcurso de la temporada se hace parejo”.

La falta de disciplina de los Buccaneers es preocupante

Las “quejas” de Brady con los árbitros claramente no ayudó a los Buccaneers durante su derrota más reciente. Los New Orleans Saints derrotaron a los Buccaneers en la semana ocho por 36 a 27.

Uno de los hechos más notorios del partido tuvo que ver con las penalidades. Los Buccaneers cometieron la sorprendente cantidad de 11 penalidades por 99 yardas. Mientras tanto, los Saints solo cometieron dos penalidades por un total de diez yardas.

La indisciplina de los Buccaneers en el campo de juego ayudó a que el equipo perdiera. Tampa Bay ha cometido al menos siete penalidades en todos sus partidos esta temporada salvo en dos.

Eso es algo que debe cambiar si es que los Buccaneers quieren volver a ganar el Super Bowl -y parece que el veterano de 22 campañas está muy al tanto de eso.

En vez de culpar a los árbitros por la segunda derrota de la temporada, Brady se está culpando a sí mismo.

“Cuando pierdes, tienes que responsabilizarte a ti mismo. No es culpa de los árbitros”, dijo Brady. Es por nuestro desempeño. Se trata de lo que hay que mejorar, y esa esa la mejor manera de digerir una derrota”.

Arians deja la puerta abierta a un posible traspaso de Ronald Jones

Al final, Los Buccaneers podrían traspasar al corredor Ronald Jones. Tenemos que recibir una oferta “extraordinaria”, según el entrenador Bruce Arians.

Hace solo dos semanas Arians había descartado traspasar al corredor suplente antes de la fecha límite de traspasos -el 2 de noviembre a las 4 P.M., hora del este- pero el 1ro de noviembre abrió la puerta a un posible cambio.

Via Jenna Laine, de ESPN:

“Tendría que ser algo muy especial, porque me encanta como está corriendo”, dijo Arians. Cualquier cosa que le pase a Leonardo y de repente Rojo se convierte en titular. Y para mi, son una gran combinación. Tendría que ser extraordinaria.

El 20 de octubre Arians no dio lugar al rumor de un posible traspaso involucrando a Jones debido a su valor como suplente de Leonard Fournette.

Vía Rick Stroud, del The Tampa Bay Times:

“No, en absoluto”, dijo Arians acerca de un posible traspaso de Jones. “Es una temporada larga, y con lo que pasó el año pasado y con el COVID todavía vigente, necesitamos tener suficientes corredores talentosos”.

Jones fue el corredor titular para los Buccaneers durante las temporadas 2019 y 2020. Sin embargo, debido a una fractura en un dedo y haber contraído COVID-19, a Fournette se le allanó el camino para convertirse en el titular durante la postemporada del año pasado.

Fournette no hace cedido el puesto desde entonces.

Considerando la situación de los Buccaneers con lesiones a jugadores en puestos claves durante esta temporada -esquineros, receptores y ala cerradas- sería una sorpresa ver a los Buccaneers desprendiéndose del corredor de cuarto año en la fecha límite de cambios.

