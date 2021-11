Dana White está ‘100 por ciento’ de acuerdo con el nuevo rival de Nate Díaz: ¿Quién es?

El presidente de la UFC Dana White sabe cuál es la dirección que quiere tomar con Nate Diaz para su próxima pelea.

Si esl termina saliendo con la suya, Díaz peleará contra la nueva estrella de la promoción en Khamzat Chimaev.

Chimaev regresó al octágonotras estar fuera de acci[on durante le último año y dominó al decimoprimer clasificado en la catgergoría welter en Li Jingliang. El terminó la pelea con una llave de estrangulación contra “The Leech” (La Sangijuela) en el primer roundsin absorber un golpe.

Con la victoria en UFC 267 el 30 de octubre, Chimaev mejoró su marca en a 10-0 y ahora está 4-0 en la UFC. ¿lo más impresionante de todo esto? “Borz” solamente le han pegado una vez en su carrera en la promoción.

White habló recientemente con TMZ sobre Chimaev y dijo que Borz es el peleador más dominante que ha visto después de cuatro peleas.

“100 por ciento,” dijo. “Este tipo es como nadie que he visto. Cuando lo piensas, tiene más victoria en la UFC que golpes recibidos dentro del octágono. Es una locura.”

White también dijo que la UFC hizo un stream de la entrada al octágono por Instagram Live rompió su record diciendo que fue la “más grande” que han hecho.

Se le preguntó a White si consideraba la posibilidad de una pelea contra Chimaev ya que Borz retó al veterano de la UFC durante so conferencia de prensa pospelea.

“Sí, vamos a hablar con Nate alrespecto,” confirmó.

Y si Díaz está de “acuerdo”, White dijo que lo haría.

“100 por ciento,” dijo White.

Diaz tiene marca de 0-2 en sus últimas dos peleas

La próxima vez que Díaz entre al octágono puede ser su última de su contrato con la UFC. Se ha dado a conocer hace solamente unos días que el peleador estadounidense solamente tiene una pelea más y no es hay nada garantizado sobre la posibilidad de que la promoción haga un nuevo acuerdo.

Tiene marca de 0-2 en sus últimas dos peleas tras perder ante Leon Edwards y Jorge Masvidal, pero aún así Díaz sigue siendo uno de los nombres más populares en la UFC.

Resultados de UFC 267

Glover Teixeira d. Jan Blachowicz (c) vísasumusión segundo asalto, título semipesado

Petr Yan (ic) d. Cory Sandhagen por decisión unánime (49-46, 49-46, 49-46), título peso gallo

Islam Makhachev d. Dan Hooker via sumisión primer asalto, peso semicompleto

Alexander Volkov d. Marcin Tybura via decisión (30-27, 30-27, 29-28), peso completo

Khamzat Chimaev d. Li Jingliang vía sumision primera asalto, peso welter

Magomed Ankalaev d. Volkan Oezdemir via decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28), semicompleto

Amanda Ribas d. Virna Jandiroba via decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28), peso paja mujeres

Zubaira Tukhugov d. Ricardo Ramos via decisión unánime(29-28, 29-28, 29-28), peso pluma

Albert Duraev d. Roman Kopylov via decisión unánime (30-27, 29-27, 29-27), peso mediano

Elizeu Zaleski Dos Santos d. Benoit Saint-Denis via decisión unánime (29-26, 29-26, 29-26), peso welter

Michal Oleksiejczuk d. Shamil Gamzatov via nocaut técnico primer asalto, título semipesado

Lerone Murphy d. Makwan Amirkhani via nocaut segundo asalto, peso pluma

Andre Petroski d. Yaozong Hu via sumisión tercer asalto, peso mediano

Tagir Ulanbekhov d. Allan Nascimento via decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28), peso mosca

