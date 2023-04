Muere Jerry Springer: ¿Cómo murió la estrella televisiva?

El expresentador de programas de entrevistas y concursante de “Dancing with the Stars”, Jerry Springer, murió a sus 79 años de edad. De acuerdo con TMZ, Springer había sido diagnosticado con cáncer y su condición empeoró en los últimos días. El diagnóstico llegó hace unos meses y Springer murió en su casa de Chicago.

La noticia de la muerte de Springer llega pocos días después de que la familia de “Dancing with the Stars” perdiera a otro icónico veterano del espectáculo. El juez Len Goodman murió el 22 de abril a la edad de 78 años después de una breve batalla contra el cáncer.

Jerry Springer compitió en la cuarta temporada de ‘Dancing with the Stars’

Springer llegó a la pista de baile con su compañera Kym John Herjavec en la cuarta temporada, que se emitió durante el otoño de 2006. Como señaló Tucson.com, él tenía 62 años cuando asumió el desafío y no esperaba durar mucho. El elenco de su temporada incluyó a contendientes como Mario López, Joey Lawrence, Emmitt Smith y grandes personalidades como Tucker Carlson, Vivica A. Fox, Shanna Moakler y Harry Hamlin. Cuando se reunió por primera vez con su pareja de baile, él bromeó mencionando: “Lo único que debes saber es RCP”. La estrella insistió en que no tenía posibilidades de ganar y admitió: “Este no es un combo que hubieras armado” al reclutarlo para unirse al elenco.

Cuando él habló con el medio de comunicación, estaba lo suficientemente inmersos en los ensayos como para sentirlo. Él bromeó diciendo que el programa siempre recluta a “un tipo mayor” y dijo: “Yo soy el tipo. ¡Estoy tan honrado! Va a ser, todo duele. Me duele el pelo. También bromeó diciendo que para él, simplemente ponerse de pie era riguroso, por lo que el entrenamiento que realizó para “Dancing with the Stars” fue sin duda un desafío. Él bromeó al asegurar: “Tienes a todos estos jóvenes y han tenido un buen entrenamiento, tienen talento, son guapos, sus cuerpos están realmente definidos. Mi cuerpo está en forma, pero la forma es un círculo”. A pesar de sus expectativas de que no ganaría el trofeo de la bola de espejos, él tenía una gran razón para dar lo mejor de sí: Su hija, Katie.

En el momento en que Springer se unió a “Dancing with the Stars”, su hija tenía previsto casarse unos meses después. Él recordó haber tenido discusiones y haber sugerido: “¿No sería genial si supiera bailar en la boda de mi hija?”. Su objetivo al hacer el programa era poder enorgullecer a su hija en su boda. Él quería durar lo suficiente para aprender el vals, que llegó unas pocas semanas después de la temporada. Como le dijo a Bethenny Frankel en su programa de entrevistas varios años después, Katie estaba en la audiencia de “Dancing with the Stars” la noche en la que él realizó el baile, y pudo bailar el vals con ella en su boda.

Springer fue mucho más que un presentador de un programa de entrevistas

Como detalló WLWT, Springer comenzó su rol como presentador de un programa de entrevistas en los años 90. Antes de eso, sin embargo, él había sido presentador de noticias y comentarista, y había sido alcalde de Cincinnati en 1977. El programa de entrevistas sindicado de Springer “The Jerry Springer Show” era conocido por ser dramático y caótico, y estuvo al aire durante casi tres décadas. TMZ señaló que él debutó en 1991 y comenzó como un programa de temática política. Antes de ser alcalde de Cincinatti, Springer tuvo una candidatura fallida al Congreso y sirvió brevemente en el Concejo Municipal de Cincinatti. Después de terminar su icónico programa diurno, Springer hizo algunas temporadas de un programa que tituló “Judge Jerry”, apareció en “The Masked Singer” e hizo un podcast durante algún tiempo.

Una amiga de toda la vida de Springer, Jene Galvin, le dijo a WLWT de Cincinatti: “La capacidad de Jerry para conectar con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, programas de televisión, o simplemente bromeando con la gente en la calle que quería una foto o una palabra”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.