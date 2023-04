Muere Len Goodman: ¿Cómo murió la estrella televisiva?

Len Goodman ha muerto. El veterano juez de “Dancing With the Stars” falleció pacíficamente en un hospicio en Kent, Inglaterra, rodeado de su familia, informó Variety durante el 24 de abril de 2023. Goodman tenía 78 años y padecía cáncer de huesos.

Goodman apareció como juez principal en “Dancing With the Stars” de 2005 a 2022. Él también fue juez durante mucho tiempo en “Strictly Come Dancing” de la BBC desde 2004 hasta 2016.

A Goodman le sobreviven su esposa Sue, su hijo James y dos nietos, de acuerdo con Heart UK.

Esto es lo que necesitas saber:

Fanáticos y amigos famosos reaccionaron a la noticia de la muerte de Len Goodman

Goodman había estado sufriendo múltiples problemas de salud en los años previos a su muerte. Según Yahoo Entertainment, le diagnosticaron cáncer de piel en 2020 y luego desarrolló cáncer de huesos. Goodman había sido tratado previamente por cáncer de próstata en 2009, informó el medio.

Tras el anuncio de la muerte de Goodman, los fanáticos y amigos famosos recurrieron a las redes sociales para rendirle homenaje.

Bruno Tonioli fue el primero de los colegas de DWTS de Goodman en reaccionar a la noticia. Tonioli publicó una foto de él y Goodman en Instagram con el siguiente texto: “Con el corazón roto, mi querido amigo y compañero durante 19 años, falleció la única leyenda del salón de baile #lengoodman. Atesoraré el recuerdo de nuestras increíbles aventuras y cientos de espectáculos que hicimos juntos @bbcstrictly @dancingwithtrhestars nunca serán nadie como tú”.

El director general de la BBC, Tim Davie, dijo en un comunicado: “Len Goodman fue un artista maravilloso y cálido que fue adorado por millones. Apelaba a todas las edades y se sentía como un miembro de la familia de todos. Len estaba en el corazón del éxito de ‘Strictly’. El público y sus muchos amigos y familiares lo extrañarán mucho”.

El coreógrafo Craig Revel Horwood escribió: “Me acabo de despertar con la triste noticia de que mi hermoso colega y querido amigo Len Goodman ha fallecido. Mi corazón y mi amor están con su encantadora Sue y su familia. Len Goody Goodman es como siempre lo llamé y ‘It’s a ten from Len & seveeeeern’. Él vivirá conmigo para siempre. DEP Len”.

El presentador de televisión británico Piers Morgan publicó una foto de él y Goodman en Twitter y escribió: “DEP Len Goodman, 78: Soldador, bailarín, juez y devoto fanático del cricket y del West Ham. Siempre me reía con Len e intercambiaba algunas opiniones fuertes. Un londinense por excelencia y un tipo top”.

Len Goodman anunció su retiro de DWTS en noviembre de 2022

Goodman comenzó su carrera como bailarín y profesor profesional y se especializó en el baile de “Exhibición”, según su biografía de Disney+. Él ganó la Exposición Británica cuatro veces, así como muchos otros premios prestigiosos. El amado bailarín también dirigía la Goodman Dance Academy, en su ciudad natal de Kent, Inglaterra.

Goodman fue juez de las primeras 20 temporadas de DWTS junto a Carrie Ann Inaba y Bruno Tonioli. Él se tomó un descanso de una temporada y luego regresó por seis temporadas más, antes de dar un paso atrás en la temporada 29. Goodman regresó al año siguiente y formó parte del programa cuando se mudó a Disney+ en 2022.

En noviembre de 2022, Goodman anunció que abandonaría “Dancing With the Stars” para siempre.

“Al hacer un programa en vivo, debes estar en la cima de tu juego y reaccionar rápidamente. Y a medida que uno envejece, las cosas comienzan a ser más desafiantes”, dijo Goodman a People en ese momento. “Extrañaré el sol de California, trabajar con mis compañeros jueces y la camaradería con todos en el programa. Extrañaré ver a las celebridades convertirse en bailarinas y extrañaré ser parte de uno de los programas más exitosos de la televisión”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.