Jennifer López se muestra sin maquillaje a sus 53 años y recibe ataques: [Video]

Jennifer López es de lejos considerada la Diva de Divas viviente, más reconocida en el mundo del entretenimiento.

A sus 53 años, la mujer de Ben Affleck luce majestuosa, como lo dejó ver una vez más en la reciente gala MET 2023, en la ciudad de Nueva York, donde impresionó con un atrevido, pero elegante vestido de Ralph Lauren, que le valió elogios por todos lados.

Horas después de asistir a la cita con la moda y el glamour, J.Lo decidió compartir en su cuenta de Instagram un video, en el que se mostró sin una gota de maquillaje, para documentar ante una cámara, paso a paso, su proceso para arreglarse para asistir al evento.

La llamada Diva de El Bronx, recibió a maquilladores y fotógrafos de Allure, como mostró en su red social, a quienes recibió al natural, y no tuvo reparo alguno en ser captada con la cara lavada y nada más que una bandana con la que se recogió el cabello.

“@JLo brilló de pies a cabeza en la alfombra roja de #MetGala ✨ La actriz y fundadora de @JLoBeauty nos llevó con ella a prepararnos para la noche más grande de la moda y su look ciertamente no defraudó”, comentó Allure en su Instagram, elogiando a la actriz y cantante.

Y aunque la estrella de la película “Selena” lució preciosa desde el inicio del video, sin maquillaje, crueles cibernautas la atacaron con todo tipo de injustos comentarios, donde criticaron que supuestamente no se ve tan joven y hasta más de uno manifestó que sin ayudas cosméticas JLo parece otra, lo que no es verdad.

Ante los insultos y dardos hacia la estrella latina, fans fieles de la artista salieron en su defensa y coincidieron en que Jennifer López sin duda, genera todo tipo de envidias por lo bien que luce a sus 53 primaveras.

“Estos comentarios son horribles ¿no está bien que las mujeres envejezcan?”, “Ella se ve genial”, “me sorprende la cantidad de personas que SE DESPIERTAN y piensan: ‘déjame ser malo con alguien hoy’, en lugar de estar agradecidos de que SE DESPIERTAN”, y “la gente es tan celosa. Si me viera así a su edad, estaría en la luna. Ella se ve increíble”, fueron algunos de los comentarios que saltaron en Instagram respaldando a J.Lo.

“Haya tenido trabajo o no, Me encantaría lucir así. Tengo 49 años y espero que a los 55 luzca genial así”, “todos los que están aquí hablando de su apariencia vieja, filtrada, operada, etc. todavía se verían como carne de perro con o sin todas las mejoras anteriores y tendrían suerte de verse como ella ahora o en su mejor momento por un segundo de vida”, agregaron otros molestos seguidores de J.Lo ante tanta envidia.

“Todavía se ve increíble y definitivamente no parece su edad en absoluto. Los que odian deben odiar, algunas personas están atrapadas en su mentalidad negativa, veo belleza y alguien que tiene menos arrugas que la mayoría de nosotros en nuestros 30: JLo ¡Todavía eres genial! ❤️”, declaró otro defensor de J.Lo.

Dinos que te parece Jennifer López al natural y cuéntanos que piensas de los comentarios celosos de muchos cibernautas.