Jennifer López pide quitarse el apellido de su ex: ¿Qué más pide en solicitud de divorcio?

Jennifer López quiere recuperar su apellido de soltera. Aparte de quitarse el apellido de su ex, la artista de 55 años tiene otras peticiones en su solicitud de divorcio.

Sin duda más de uno se sorprendió que la cantante y actriz se había quitado el López y optado el apellido Affleck. Hasta el momento se llama legalmente Jennifer Lynn Affleck. Pero en documentos judiciales obtenidos por People el jueves 22 de agosto, López solicitó que se restaurara su nombre anterior, Jennifer Lynn López.

En una entrevista con Vogue en 2022, López respondió a las criticas de adoptar el apellido de Ben Affleck. “La gente me seguirá llamando Jennifer López. Pero mi nombre legal sera Señora Affleck porque estamos unidos…Somos marido y mujer. Yo esto orgullosa de eso. Pienso que eso no es problema”, dijo cantante en ese entonces. “Pero si quieres saber como me siento, Solo creo que [adoptar el apellido] se siente bien romántico. Esto es tradición y romanticismo para mí, y creo que soy ese tipo de chica”.

Jennifer López tenía otras peticiones en su solicitud de divorcio

También en su presentación, López citó “diferencias irreconciliables” como el motivo de la separación e indicó que no quería que ella ni Affleck recibieran manutención conyugal.

López y Affleck se casaron en Las Vegas el 17 de julio de 2022. Ese agosto, organizaron una lujosa ceremonia en Savannah, Georgia, para celebrar su unión.

