Jennifer López se divorcia: ¿Alex Rodríguez le envía indirecta?

El ex bateador de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, envió un mensaje críptico a raíz de la solicitud de divorcio de su ex prometida Jennifer López de Ben Affleck.

Según E! News, Alex Rodríguez compartió una cita “críptica”, atribuida a él, en su historia de Instagram el 20 de agosto, el día en que Jennifer López solicitó el divorcio.

“O vas por un lado o por el otro, bien podrías ser tú quien decida la dirección”, dice.

Fox News informó que Alex Rodríguez compartió la publicación poco después de que se conociera la noticia de la solicitud de divorcio de Jennifer López.

La historia ya no está visible en la historia de Instagram de Alex Rodríguez. Era una publicación compartida que todavía está en la página de Instagram de thecon.cept.

No está claro a qué se refería Alex Rodríguez. Sin embargo, debido al hecho de que Jennifer López presentó la solicitud de divorcio primero y la historia de Alex Rodríguez con la cantante/actriz, algunos especulan que se refería a Jennifer López.

Jennifer López y Alex Rodríguez estuvieron comprometidos durante dos años antes de separarse, según informes

Según Fox News, “Alex Rodríguez y Jennifer López terminaron oficialmente su compromiso en abril de 2021”. Estuvieron comprometidos durante dos años y comenzaron a salir en 2017, según Fox News. López comenzó a salir con Affleck poco después (por segunda vez) y se casaron en 2022.

En ese entonces, Jennifer López y Alex Rodríguez parecían muy felices.

En 2019, después del compromiso de la pareja, Jennifer López le dijo a la revista People: “Estamos muy felices”. People informó que Rodríguez le pidió a López que se casara con él durante unas vacaciones en las Bahamas. “Tenemos [una] apreciación por dónde estamos en nuestras vidas hoy, y eso es lo que más estamos disfrutando”, dijo Alex Rodríguez a People en ese momento.

En marzo de 2021, Page Six dio la noticia de que el compromiso de la pareja había terminado.

Alex Rodríguez también hizo una publicación críptica en ese momento, mostrándolo solo en un yate.

La ruptura del compromiso se produjo después de que Alex Rodríguez fuera acusado de hacer FaceTime con la estrella de “Southern Charm” Madison LeCroy, informó The New York Post.

“Él no conoce a esta mujer”, insistió una fuente a The Post. “Mira, ¿esto significa que no le envió un mensaje privado ni le dio me gusta a una o dos fotos? Supongo que no, pero no la conoce y definitivamente no se acostó con ella”.

Jennifer López extraña lo que tenía con Alex Rodríguez, dicen los informes

In Touch Weekly informó que Jennifer López estaba empezando a extrañar su relación con Alex Rodríguez este verano, ya que los rumores sobre sus problemas matrimoniales la siguieron.

Jennifer López está “incluso empezando a extrañar lo que tenía con él”, refiriéndose a Rodríguez. “Él tiene una novia ahora, pero J. Lo no tiene la intención de permanecer soltera por mucho tiempo, y ella y A-Rod tienen asuntos pendientes”, informó In Touch el 26 de junio.

Otro informe en In Touch, sin embargo, afirmó que Alex Rodríguez estaba disfrutando de los rumores de agitación en el matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López.

“Alex se vino abajo cuando J. Lo se escapó con Ben”, dijo la fuente a In Touch a fines de junio.

“Ver que [Jen] recibe algo de karma por sus acciones es bastante dulce, incluso si [A-Rod] no lo admitiría públicamente”, agregó la fuente a la revista. “Todos sus amigos saben que él ha estado esperando que las cosas con ella y Ben se derrumben y se quemen”. Rodríguez no ha confirmado los comentarios.

Esta es la versión original de Heavy.com

