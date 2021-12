JLO está molesta por inapropiados dichos de Ben Affleck sobre su ex esposa

La vida parecía sonreírle al actor Ben Affleck. Desde que comenzó su intenso romance con Jennifer López en abril pasado, su imagen se fue a las nubes y día a día las felices fotos de ambos inundaban diarios y revistas. Además de estar rehaciendo su vida amorosa, su carrera se potenciaba y daba muestras de su armónica y hasta envidiable relación con su ex esposa y madre de sus tres hijos, la actriz Jennifer Garner.

De un momento a otro el actor, de 49 años, pasó a ser el centro de miles de mensajes de repudio. Todo se desató por los negativos comentarios que realizó sobre su fallido matrimonio y sus problemas con el alcohol, durante una entrevista en el programa The Howard Stern Show, donde señaló que de seguir casado junto a la actriz, de 49 años, probablemente seguiría bebiendo.

“Es en parte el motivo por el cual comencé a beber, porque estaba atrapado (…) Pensaba no puedo irme debido a mis hijos, pero no soy feliz, ¿Qué hago? Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo que no resultó siendo una solución”, señaló durante el programa.

De acuerdo a información publicada por People, Affleck ha estado en rehabilitación en varias ocasiones debido a su adicción al alcohol. En los años 20021, 2017 y 2018, cuando se concretó su divorcio de Garner.

“Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto sucede, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien no debía permanecer casado por más tiempo. Al final lo intentamos, lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. Ambos sentimos que este no era el modelo que queríamos que vieran nuestros hijos del matrimonio”, señaló a Stern.

Las repercusiones de sus dichos no tardaron en llegar, con miles de comentarios que lo tildaban de poco hombre por culpar a su ex esposa de su alcoholismo. Muchos seguidores de Garner recordaron la infidelidad de Affleck con la niñera de sus hijos y lamentaban la insensatez del actor.

Los internautas no fueron los únicos molestos. De acuerdo a información publicada por el New York Post, a Jennifer López no l gustaron los comentarios realizados por Affleck. “(López) está molesta. Siente que está siendo arrastrada en esta situación debido a que está saliendo con él. No quiere verse envuelta en esto (…) Ella conoció a Jennifer Garner y está tratando de conocerla a ella y a sus hijos”, señaló una fuente no identificada al New York Post.

López y Affleck hicieron pública su relación amorosa en abril de este año, al poco tiempo que la cantante, de 52 años, pusiera fin a su extenso romance con Alex Rodríguez. En octubre pasado Jennifer López y sus hijos Max y Emme, 13, pasaron Halloween junto a Garner, Affleck y sus hijos Violet, 16, Seraphina, 12 y Samuel, 9.