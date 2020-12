A Jennifer López le pasará algo este 8 de diciembre: ¿De qué se trata?

Jennifer López está que no cabe de la dicha. La actriz y cantante estaba esperando con ansias la llegada de este 8 de diciembre, pues a partir de este martes, sus fieles seguidores podrán acceder a la nueva línea de productos de belleza de la Diva de El Bronx, J.LO Beauty, en los que la estrella lleva meses trabajando.

La propia cantante manifestó la emoción que le significa que finalmente haya llegado el día esperado, pues a través de su página podrán hacerse las pre-ordenes de sus productos.

Y dejando ver la alegría que le causa haber cumplido un sueño más en su exitosa vida y en su carrera como empresaria, la neoyorquina compartió un mensajito en su cuenta de Instagram, donde le pidió a sus seguidores que pusieran las alertas en sus relojes para este martes para lanzarse a buscar sus cosméticos y su serum rejuvenecedor.

“Pongan su alarma para mañana (8 de diciembre) por la mañana!!! 🚨 ¡ESE lanzamiento exclusivo en @JLOBEAUTY comienza mañana! (hoy ¡Prepárate para comprar la primera gota exclusiva… y reserva el resto de mi colección #JLOBEAUTY!”, comentó la artista, quien acompañó su sentida publicación con un par de fotografías de encanto. “¡¡¡Estoy muy emocionada!!!! #linkinbio tendrá acceso temprano #BeautyHasNoExpirationDate #getyourglow”.

El mensaje de la cantante causó furor entre sus fans, quienes con todo tipo de mensajes le dejaron ver que estarán este martes ordenando sus nuevos productos, que puedes ver en este link.

“MAÑANA A LAS 8AM PST ⏰ JLO GLOW Multitasking Serum + THAT BLOCKBUSTER Wonder Cream están disponibles para comprar con EARLY ACCESS. Todavía tienes tiempo para registrarte en el enlace de la biografía. Además, ¡sé el primero en reservar el resto de la línea!”, aseguró otro comentario en la página de Instagram de los nuevos productos de belleza.

La semana pasada la intérprete de “Let’s Get Loud” empezó a calentar motores con la promoción de sus productos, a través de un video, en el que lució al natural, dejando ver que a sus 51 años, luce preciosa.

En el video, que ya tiene más de 14 millones de vistas, se aprecia a la artista con el cabello recogido y un close up a su bello rostro, que levantó suspiros.

“Este momento es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy emocionada de finalmente compartir mi colección JLOBEAUTY con ustedes”, comentó la mamá de Max y Emme en su publicación.

“Cada uno juega un papel clave en cómo mantengo mi piel sintiéndose y luciendo joven. ¡Dirígete a @JLOBEAUTY para ver la línea completa!”, dijo la también actriz mencionando el tan anhelado 8 de diciembre. “Regístrate para obtener ACCESO TEMPRANO para comprar THE JLO GLOW Multitasking Serum y THAT BLOCKBUSTER Wonder Cream y preordene todos los artículos a partir del 8 de diciembre. JLO BEAUTY viene el 1/1/21. ¡¡Brillemos !!🔥 #BeautyHasNoExpirationDate Consultor creativo: @ gb65 📸: @lachlanbailey 🎥 @jasonbergh”.

