Jennifer López lanza al mercado un serum para mantenerse joven: ¿Dónde se compra?

Para nadie es un secreto que Jennifer López es una mujer a la que le preocupa mucho la belleza y el cuidado de la piel, y en su rol de empresaria, esta vez la cantante emocionó a sus fieles seguidores, tras compartir una buena nueva. J.Lo anunció el lanzamiento de un serum rejuvenecedor, que pronto estará a la venta.

La intérprete de “Let’s Get Loud” dejó a todos impresionados con su anuncio, no solo porque uno de sus grandes secretos de belleza estará al alcance de todos, sino porque lo hizo a través de un video, en el que lució al natural, dejando ver que a sus 51 años, tiene una piel de porcelana.

En el video, que en unas horas superó las 10 millones de vistas, se aprecia a la artista con el cabello recogido de manera improvisada y un close up a su bello rostro, que hizo que muchos de sus fans se llenaran de alegría al saber que podrán tener el serum rejuvenecedor de López.

“Este momento es un sueño hecho realidad para mí. Estoy muy emocionada de finalmente compartir mi colección JLOBEAUTY con ustedes”, mencionó la cantante.

La novia de Álex Rodríguez mencionó además que los primeros que se registren podrán obtener su producto pronto.

“Cada uno juega un papel clave en cómo mantengo mi piel sintiéndose y luciendo joven. ¡Dirígete a @JLOBEAUTY para ver la línea completa!”, dijo la también actriz informando que el próximo 8 de diciembre en sus redes pondrá el link para pre-ordenar sus productos nuevos. “Regístrate para obtener ACCESO TEMPRANO para comprar THE JLO GLOW Multitasking Serum y THAT BLOCKBUSTER Wonder Cream y preordene todos los artículos a partir del 8 de diciembre. JLO BEAUTY viene el 1/1/21. ¡¡Brillemos !!🔥 #BeautyHasNoExpirationDate Consultor creativo: @ gb65 📸: @lachlanbailey 🎥 @jasonbergh”.

Aquí te compartimos el link de los nuevos productos de J.Lo para que los revises.

Hace apenas unas semanas la Diva de El Bronx también se volvió tendencia en redes sociales, tras compartir un par de fotografías presumiendo de otro de sus grandes atributos, sus abs de hierro, y de paso promocionando su línea de ropa.

La imagen, que se volvió viral en cuestión de horas, puso al descubierto los resultados de la estricta dieta y rutina de ejercicios que la cantante hace, logrando que más de uno tuviera envidia de la buena.

El look de la artista tambien fue muy aplaudido, asemás porque a sus 51 primaveras bien puestas, la hizo lucir de ataque. Unos jeans rotos y un micro top blanco con un chaquetón semipuesto conformaron el llamativo numerito.

“Otoño, franelas y familia. 🍂🤎 @ dsw 📸 @gregswalesart #DSWpartner”, fue el comentario con el que artista acompañó la llamativa fotografía.

Sigue a AhoraMismo en Instagram