¿Por qué la frente de Jennifer López está dando de qué hablar?: [FOTOS]

Jennifer López es de lejos una de las famosas que más da de qué hablar por todo lo que hace y lo que no hace.

Y esta vez la cantante de 51 años se convirtió en tema de conversación en el ciberespacio, por cuenta de un par de fotografías que colgó en su Instagram, en las que luce una prominente frente, que además de verse muy grande, está libre de cualquier arruga.

Jennifer López usó las imágenes para promocionar el serum de su marca J.Lo Beauty, que lanzó hace varias semanas, pero su frente se robó las miradas de muchos.

“Poniendo mi #SelfCareSunday con #JLOBEAUTY 🤍 Mi secreto para una piel radiante, hidratada y firme está aquí mismo ✨THAT JLO GLOW Multitasking Serum✨ ❤️❤️❤️ #linkinbio para conseguir el tuyo ✨ @jlobeauty #BeautyHasNoExpirationDate”, comentó la estrella del entretenimiento, desatando todo tipo de comentarios sobre su frente amplia y sin ninguna arruguita a la vista.

“Que frente tan grande, la disimula con sus extensiones”, “Me encanta usar mis productos JLobeauty todos los días para verme tan bella como tú”, y “esa piel no es natural”, fueron algunos de los comentarios que desataron las imágenes, que en solo un par de días ya tienen más de 710 mil “likes”.

Hace unas semanas Jennifer Lopez fue objeto de una controversia, justo cuando estaba promocionando mascarillas de belleza de su marca de productos, y enfrentó a una usuaria de Instagram que le dijo que ella tenía “toneladas” de botox en el rostro.

Tras compartir un video mostrando los beneficios de sus mascarillas, JLo Beauty, y asegurar que no tenía ni una sola línea de expresión, vino el comentario de su seguidora que puso en duda la efectividad del producto e insistió que J.Lo luce bien por obra y gracia del bótox.

“Puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte… definitivamente tienes bótox. Y toneladas de eso. Y todo está bien. Solo digo eso”, comentó la fan de Jennifer López, haciendo que de inmediato saliera en defensa de su “buen nombre”, negando cualquier tratamiento con bótox.

“LOL, esa es solo mi cara!!!… Por la 500 millonésima vez … ¡¡Nunca me he hecho Bótox ni inyectables ni cirugías!! Sólo digo’. ¡Compra un poquito de JLO BEAUTY y siéntete hermosa en tu propia piel!”, , dijo la cantante.

Y dejando ver que el comentario sobre el presunto abuso del bótox en su rostro le molestó, Jennifer López cerró su comentario pidiéndole a la fan que la acusó de tener ayudas en su cara, que dejara de lado la negatividad.

“Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: intenta pasar tu tiempo siendo más positiva, amable y edificante con los demás, no pierdas tu tiempo tratando de derribar a los demás que eso te mantendrá joven y hermosa también. Enviandote amor”, concluyó Jennifer.

A los señalamientos de la usuaria con la que se enfrentó J.Lo se sumaron otros seguidores que mostraron tener la misma opinión y hasta le pidieron a la cantante que no mienta sobre lo que se ha hecho en el rostro.

“¡Vaya! ¿Tiene que usar bótox y rellenos antes o después de la mascarilla?” y “Sí, pero también has tenido botox. Por favor, se honesta”, fueron algunas de las frases de los fans de J.Lo que salieron a relucir tras el impasse.

“Tu frente está detrás de las orejas… eso es un lifting de cara… no una crema… no mientas a quienes te aman… más bien diles lo que realmente estás pasando al envejecer… la honestidad es la mejor póliza”, dijo otro seguidor de la cantante que no cree qe el rostro de Jennifer López no tenga bótox.



