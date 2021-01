¿Jennifer López es demócrata o republicana?

Jennifer Lopez ha sido elegida para actuar en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden después de respaldar públicamente al exvicepresidente. La cantante, actriz, bailarina y personalidad televisiva tiene un largo historial de respaldo a candidatos demócratas en cargos públicos.

Esto es lo que necesita saber:

JLO llegó a Washington D.C. para actuar en la inauguración

Jennifer López por medio de su cuenta de Instagram anunció que estaba “vinculada a DC”. Se dirigía a la capital de la nación antes de su actuación del 20 de enero en la ceremonia de juramentación del presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Durante una aparición reciente en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon, su prometido Alex Rodríguez comentó que esta actuación es uno de los aspectos más destacados de su carrera durante el último año.

“Ha sido un año tan loco para ella, tan asombroso, tantas bendiciones”, dijo el ex jugador de béisbol. “Pero pensar en un lapso de 12 meses, ella hizo el Super Bowl, el Año Nuevo y ahora el inaugural, es increíble”.

Continuó: “Y lo que es interesante es que ella está más nerviosa con la presentación en Washington, D.C. debido a la responsabilidad y quiere más que nada, como todos nosotros, unir a las personas, inspirar”.

Con Lady Gaga interpretando el Himno Nacional, no está claro qué cantará Jennifer López. Sin embargo, Rodríguez bromeó: “Te sorprenderá, te encantará”.

Jennifer López y Rodríguez respaldaron públicamente la candidatura de Biden a la presidencia

@Jennifer Lopez & Alex Rodriguez Endorse Joe Biden for President 2020Join Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, Joe Biden & Dr. Jill Biden for a conversation on defeating COVID-19 and rebuilding the economy — specifically for Latino communities who have been hit particularly hard. The Latino community has a powerful voice, and in this election it is vital they make it heard with their vote. Make sure… 2020-10-16T15:00:41Z

En octubre de 2020, López y Rodríguez filmaron un video con Biden y la primera dama entrante, la Dra. Jill Biden, para respaldar públicamente la candidatura de Biden y Harris.

En el video, la primera pareja entrante les preguntó qué temas les importaban más. Rodríguez habló de su deseo de derrotar al virus del COVID-19 y restaurar la economía.

“Para mí, es unificar a la nación nuevamente”, dijo la nominada al Grammy y al Globo de Oro. “Deshacerme de este odio, pensar en mis hijos caminando por un mundo en el que sabes que está bien ser racista o tener prejuicios porque nuestra administración dice que está bien”.

Ella continuó: “Mi tipo de esperanza y búsqueda para la comunidad latina es que comiencen a comprender su poder. Entienden lo que significan para este país, que su voto cuenta”.

Luego, López y Rodríguez suplicaron directamente a la comunidad latina votar por Biden-Harris.

Jennifer López apoyó las candidaturas presidenciales del ex presidente Barack Obama y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton

Jennifer Lopez: Join Latinos for ObamaJoin Latinos for Obama: http://OFA.BO/L7ZmJi Jennifer Lopez shares why she supports President Obama and why you should get involved. In many states voting has already began. To get all the information you need to get started go here: http://OFA.BO/YHJ7dP 2012-10-30T00:34:33Z

Joe Biden no es el primer candidato presidencial que Jennifer López apoya. Anteriormente había prestado su poder de estrella a la exitosa candidatura presidencial de Barack Obama y la fallida candidatura presidencial de Hillary Clinton.

“Está tomando medidas para apoyar a la comunidad latina todos los días, como invertir en las becas Pell que le dan a cientos de miles de estudiantes latinos la oportunidad de obtener una educación universitaria”, dijo López en un video de 2012 “Latinos por Obama” apoyando al expresidente. “Él está luchando para mantener a las familias latinas fuera de la pobreza y puso a la primera latina en la Corte Suprema. El presidente Obama nos ha apoyado desde el principio, así que es hora de que lo hagamos”.

La juez de World of Dance también participó en el video “Mujeres por Obama” y en los esfuerzos de recaudación de fondos.

Luego respaldó el fallido intento de Clinton de convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América.

En 2016, la ex juez de American Idol llevó a Clinton al escenario durante un evento “Get Out the Vote”. Según Bustle, López presentó a la ex primera dama como “la próxima y primera presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton”.

Clinton perdió las elecciones ante el presidente Donald Trump.

