¿Jennifer Lopez iba a besar a Madonna en los VMAs de 2003?

Uno de los momentos más icónicos y recordados de los MTV Video Music Awards (VMA) ocurrió en 2003 cuando Madonna besó a Britney Spears y Christina Aguilera en el escenario durante su actuación de apertura de “Like a Virgin” y “Hollywood”. Lo que muchos quizás no sepan es que la jueza de “American Idol” y la superestrella mundial Jennifer Lopez originalmente estaba destinada a participar en la actuación del famoso beso.

En una entrevista con E! News para promocionar su próxima película, “Shotgun Wedding” con su coprotagonista Josh Duhamel, los entrevistadores le preguntaron a López si los rumores de que se suponía que estaría en la “infame” actuación de los VMA de 2003 eran ciertos, y ella lo confirmó diciendo: “Sí, eso era realmente cierto. Estaba filmando una película en Canadá y nos habíamos reunido, ella, Britney y yo, para hacerlo en su casa”.

Vea a Jennifer López contar la historia a continuación.

Christina Aguilera reemplazó a Jennifer López en la actuación de ‘Infame’

Jennifer Lopez continuó explicando a E! News por qué no terminó uniéndose a Britney Spears y Madonna en el escenario en los VMA de 2003, y dijo: “Simplemente no pude salir de la película [que estaba filmando en Canadá], así que no pudimos hacerlo. Así que consiguieron que Christina Aguilera, creo, lo hiciera. Y no terminé haciéndolo, pero sí, hablamos de eso. Amo a Madonna, soy una gran fan, siempre lo he sido”.

La actuación final vio a Spears y Aguilera cantando a dúo “Like a Virgin”, que Madonna había interpretado en los primeros VMA en 1984. Madonna luego se unió al dúo para cantar su sencillo de 2003 “Hollywood”. Los tres cantantes bailaron juntos sugerentemente en el escenario, y luego Madonna compartió un beso con Spears y Aguilera a su vez. Inmediatamente después del beso, Missy Elliott se unió al trío en el escenario para rapear un verso y ayudar a cerrar la actuación. Los cuatro músicos terminaron el número con un arco en el centro del escenario.

Madonna Announces 2023 Tour in North America & Europe

Madonna está en los titulares esta semana por más de una razón. Jennifer Lopez no solo compartió que se suponía que estaría involucrada en la actuación de Madonna en los VMA de 2003, sino que la “Reina del pop” también anunció “The Celebration Tour” (llamado así por su álbum de grandes éxitos de 2009, “Celebration”), que traerá ella en América del Norte y Europa mientras celebra cuatro décadas de música con sus fanáticos a fines de 2023.

Madonna anunció “The Celebration Tour” en un video viral en el que interpretó a Truth or Dare con músicos, actores y comediantes, incluidos Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob the Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Megan Stalter, Eric André y Amy Schumer. Cerca del final del video, Schumer desafía a Madonna a “hacer una gira mundial y tocar sus mayores éxitos de mierda”. Madonna acepta el desafío y le dice a Schumer: “La respuesta es, joder, sí”.

Bob the Drag Queen (también conocido como Caldwell Tidicue) abrirá la gira de Madonna en todas las fechas. “The Celebration Tour” comienza el 15 de julio de 2023 en Vancouver, Canadá, y recorrerá Canadá y Estados Unidos antes de volar a Europa, y finalizará el 1 de diciembre de 2023 en Ámsterdam, Países Bajos. Las fechas completas de la gira y la información de venta de entradas se pueden encontrar en el sitio web de Madonna.

