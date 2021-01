¿Cómo hizo Jennifer Hudson para superar el asesinato de su familia?

Hoy, William Balfour se encuentra cumpliendo cadena perpetua en la prisión Stateville Correctional Center en Illinois, por el asesinato de la madre, el hermano y el sobrino de 7 años de Jennifer Hudson, ocurrido en el 2008.

Según ABC 7 Chicago, Balfour era el cuñado de Hudson. Fue arrestado el día de los asesinatos y no testificó en el juicio. En 2016, Balfour se presentó para hablar por primera vez.

Cuando Chuck Goudie de ABC 7 le preguntó si “la quería muerta”, con respecto a su entonces esposa, Julia (la hermana de Jennifer Hudson), Balfour dijo: “No, en absoluto … ya ni siquiera estábamos en una relación”. Y añadió: “Ni una sola vez la amenacé, punto”.

En ese momento, Balfour estaba en libertad condicional por intento de asesinato en 1992, informó ABC 7.

En 2015, Hudson se abrió con la revista Glamour sobre el tema y dijo: “Es muy frustrante para mí que alguien que no ha perdido nada intente hablar conmigo al respecto”, dijo. “Quiero decir, ‘No te molestes, porque no sabes nada’. Pero nunca sabes cuánto puedes pasar hasta que lo estás pasando”.

Agregó que su hijo, David, que nació un año después de los asesinatos, fue clave para ayudarla a salir adelante. “Pasé de ser una tía, tener una mamá y ser una niña a no tener una mamá, convertirme en una mamá y criar a mi propio hijo… Le digo a David [ahora de seis años] todo el tiempo, ‘Me salvaste la vida'”.

Balfour se casó con la hermana de Hudson en 2006

En 2006, la hermana de Jennifer, Julia, se casó con Balfour. Un año después, según Thought Co, la madre de Julia lo “echó” de la casa.

Según el medio, los informes indican que Balfour amenazó con matar a miembros de la familia Hudson “en al menos dos docenas de ocasiones” antes de los asesinatos de 2008.

El fiscal estatal adjunto James McKay dijo que las amenazas comenzaron poco después de que Balfour y Julia Hudson se separaran. “McKay dijo que Balfour le dijo a Julia: ‘Si alguna vez me dejas, te mataré, pero primero mataré a tu familia. Serás la última en morir’”.

En el estrado, una exnovia del asesino, Brittany Acoff Howard, testificó que Balfour le había pedido que lo cubriera el día en que mataron a la familia de Hudson.

En el juicio, Acoff Howard dijo: “Me dijo que si alguien te pregunta, he estado todo el día en el oeste”.

Antes de su sentencia, según Thought Co, Balfour dijo en la sala del tribunal: “Mis más profundas oraciones están con Julian King. Lo amaba. Todavía lo amo. Soy inocente, señoría”.

Después de ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por los asesinatos, el juez presidente le dijo a Balfour: “Tienes el corazón de una noche ártica. Tu alma es estéril como el espacio oscuro”. Hasta el día de hoy, el hombre ha mantenido su inocencia.

En su entrevista con Glamour, Hudson dejó en claro lo fuerte que es y lo que la guía hasta el día de hoy.

“Toda mi vida, a través de las cosas buenas, las cosas malas, sé que nada está garantizado… He visto lo más alto de las altas y lo más bajo de las bajas y todo lo que está en el medio, al igual que Shug. Pero lo que mi madre, mi abuela y todas las mujeres poderosas de mi familia nos inculcaron, nuestra fe y cómo hacerlo por nuestra cuenta, me ayuda. Es como si todavía estuvieran aquí”, dijo la cantante.

