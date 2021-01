Jencarlos Canela habla de su difícil separación de Gaby Espino: ¿Qué dijo?

En una reciente entrevista con la revista HOLA! USA, Jencarlos Canela rompió el silencio sobre su difícil proceso de separación de Gaby Espino, con quien sostuvo una relación amorosa a lo largo de cinco años. La pareja son padres de un hijo en común: Nickolas Canela Espino, nacido en el año 2012.

“Aunque están las cosas de costumbre, que uno tiene que desacostumbrarse, es un proceso incómodo, doloroso, sumamente difícil”, confesó Canela al hacer referencia a su proceso de separación con Espino.

Al mencionar las recientes declaraciones de Gaby Espino en donde ella aseguró que pensó que iba a morir después de su separación, el galán de telenovelas puntualizó que es una mentira: “Acuérdate que Gaby es una de las mejores actrices de telenovela que hay. Para una actriz decir ‘casi muero’, es una mentira. Definitivamente fue una situación difícil para los dos porque, aparte del amor tan lindo que había, y de la relación tan linda, Nickolas y Oriana eran nuestra mayor preocupación”.

El intérprete de 32 años aclaró las palabras de Espino y reiteró que es una mujer digna de admirar: “Creo que cuando Gaby dijo que casi moría, es como un decir. Fue bien difícil enfrentar eso. Pero ella es una mujer fuerte, es una mujer independiente, luchadora, tiene muchas características que yo admiro y respeto muchísimo y es algo que aún cuando nos separamos, la amistad nunca dejó de ser”.

Canela aseguró a HOLA! USA que siempre prevalecerá un amor en común que tiene con Gaby Espino: “Nuestro amor más grande, el que tenemos en común y siempre va a estar, es el que sentimos por Nickolas y Oriana(…) Gaby y yo tenemos eso en común, que nuestro motor, nuestra gran motivación y el gran regalo y el amor más grande que sentimos es el que tenemos por Nickolas y por Oriana. Por ellos somos capaces de lo que sea”.

Gaby Espino admitió que pensó que iba a morir después de su separación de Jencarlos Canela

En un reciente panel virtual de empoderamiento femenino de Telemundo, Gaby Espino aseguró que pensó que iba a morir después de su separación de Jencarlos Canela, padre de su hijo Nickolas.

“Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas(…) Yo creí que me iba a morir, o sea creí que me iba a morir”, expresó Espino.

En la actualidad, la intérprete venezolana sostiene una muy buena relación de amistad con Jencarlos Canela por el bienestar de su hijo Nickolas.

Durante el evento digital de Telemundo, Espino aseguró que sus hijos se convirtieron en su fortaleza inquebrantable a lo largo de su proceso de separación de Canela.

Gaby Espino y Jencarlos Canela: ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

Gaby Espino y Jencarlos Canela iniciaron su relación amorosa después de conocerse en las grabaciones de la telenovela “Más sable el diablo” de Telemundo en el año 2009. En ese momento, la pareja se convirtió en una de las preferidas en la industria televisiva de habla hispana.

La pareja de actores son padres de un hijo en común: Nickolas Canela Espino, nacido el 12 de febrero de 2012 en la ciudad de Miami, Florida.

En el mes de agosto de 2014, Espino y Canela sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación mediante un comunicado de prensa que publicaron en sus plataformas digitales oficiales.

“A todos los medios de comunicación y público en general: Por el inmenso cariño que les tenemos a todos nuestros fans alrededor del mundo, queremos informarles que desde hace un tiempo decidimos por mutuo acuerdo, poner punto final a nuestra relación sentimental en el mejor de los términos y con todo el respeto que se merece nuestra familia”, manifestó la pareja en el comunicado de prensa.

