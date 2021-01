¿Por qué Gaby Espino pensó que iba a morir?

En un reciente panel virtual de Telemundo sobre empoderamiento femenino, Gaby Espino confesó que pensó que se iba a morir después de su separación de Jencarlos Canela a mediados del mes de agosto de 2014.

“Una anécdota que a mí me hizo sentir imparable, que me hizo descubrir fortalezas que no sabía que tenía y que me hizo descubrir pasiones por diferentes cosas que yo no sabía que sentía fue mi separación, mi separación con Jencarlos, el papá de Nickolas”, puntualizó Espino al momento de referirse a su proceso de separación.

La actriz venezolana continuó mencionando que afrontar su separación fue tan duro que por un momento pensó que lo peor sucedería: “Yo creí que me iba a morir, o sea creí que me iba a morir”.

Sin embargo, la también presentadora de televisión detalló que sus hijos la fortalecieron para salir adelante tras su inminente separación de Canela: “Las ganas de sacarlos adelante me reafirmaron que soy una mujer imparable, que todo es un ciclo, que si sanas en positivo vuelves a pararte y por eso es que te das cuenta de que la mujer es imparable, o sea no hay obstáculo”.

Gaby Espino fue muy sincera al asegurar que su separación se convirtió en un proceso de sanación para ella que la hizo descubrir lo positivo: “Yo creo que esa experiencia a mí me marcó mucho porque, sabes, cuando no hay rencor en tu corazón, no hay absolutamente nada porque sanas bonito y más bien una experiencia que en el momento fue negativa o triste es la experiencia que más fuerza te ha dado para llegar más lejos en tu vida”.

Espino se refirió a sus hijos como una fortaleza inquebrantable: “Cuando tienes esa fortaleza por la cual luchar, que en mi caso son mis hijos, mi familia, puedes con todo y cuando estás convencida en sanar bonito, en sanar en positivo, en transformar ese amor vuelves a ser feliz y vuelves hacia adelante y no hay obstáculo que te detenga”.

En la actualidad, la intérprete de 43 años se prepara para regresar a los melodramas con el estreno de la serie “La suerte de Loli” en Telemundo. En el proyecto, Espino interpretará al personaje de Paulina.

La actriz venezolana había estado alejada de la actuación después de una breve aparición especial que realizó en la serie “Betty en NY” de Telemundo en el año 2019.

Gaby Espino y Jencarlos Canela: ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

La historia de amor de Gaby Espino y Jencarlos Canela inició después de que se conocieron en las grabaciones de la telenovela “Más sabe el diablo” de Telemundo en el año 2009. En ese momento, la pareja se convirtió en una de las más famosas en la industria del entretenimiento de habla hispana.

En el mes de febrero de 2012, Espino y Canela le dieron la bienvenida a su primer hijo en común: Nickolas Canela Espino, quien nació en la ciudad de Miami.

En agosto de 2014, la pareja anunció su separación mediante un comunicado de prensa que dieron a conocer en la plataforma de Twitter: “A todos los medios de comunicación y público en general: Por el inmenso cariño que les tenemos a todos nuestros fans alrededor del mundo, queremos informarles que desde hace un tiempo decidimos por mutuo acuerdo, poner punto final a nuestra relación sentimental en el mejor de los términos y con todo el respeto que se merece nuestra familia”.

Pese a su separación, Gaby Espino y Jencarlos Canela sostienen una muy buena relación de amistad en la actualidad por el bienestar de su hijo Nickolas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram