Jen Shah, estrella de “Real Housewives” enfrenta varios años de prisión por fraude

La estrella del programa Real Housewives of Salt Lake City, Jen Shah, enfrenta varios años de prisión cuando sea sentenciada por un cargo federal de fraude en noviembre de 2022. Shah iba a ir a juicio el 18 de julio de 2022, pero tomó la decisión sorpresa de declararse culpable en 11 de julio en la corte federal de Manhattan. Heavy obtuvo su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, lo que arroja luz sobre cuánto tiempo de prisión podría enfrentar.

Shah se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el telemercadeo, un cargo que conlleva una sentencia de hasta 30 años en una prisión federal. Pero en su acuerdo de culpabilidad, que se puede leer aquí, los fiscales dijeron que las pautas de sentencia exigen entre 11 y 14 años de prisión y Shah acordó no apelar ninguna sentencia inferior a 14 años. Shah será sentenciado el 28 de noviembre de 2022.

Los fiscales y los abogados de Shah podrán hacer recomendaciones de sentencia al juez, pero dependerá de él decidir, según las pautas, cuánto tiempo estará tras las rejas

En la corte federal, el juez sopesa las recomendaciones de sentencia de la oficina del Fiscal Federal, de los abogados del acusado y la información proporcionada al juez de manera confidencial por la oficina federal de libertad condicional en un informe previo a la sentencia. Amigos, familiares y otros asociados podrán escribir cartas de apoyo a Shah, mientras que sus víctimas podrán hacer declaraciones de impacto en persona o por escrito.

En el proceso de sentencia federal, el juez es quien decide en última instancia la sentencia. En este caso, el juez Sidney Stein considerará el acuerdo de culpabilidad y las pautas de sentencia, que exigen entre 135 y 168 meses de prisión, libertad supervisada y una multa. Podría ir por encima o por debajo de esas pautas después de sopesar las recomendaciones anteriores y otros factores permitidos en las pautas federales de sentencia.

El acuerdo de culpabilidad explica cómo se determinó el rango de 11 a 14 años. Las pautas de sentencia se basan en los niveles de ofensa, que pueden aumentar o disminuir según varios factores. El delito del que Shah se declaró culpable comienza en el nivel de delito siete. Los fiscales dijeron que se determinó que la pérdida total para las víctimas de Shah fue de más de $3,5 millones pero menos de $9,5 millones, lo que aumentó el nivel delictivo en 18 niveles.

El nivel de ofensa se incrementó en cuatro porque más de cinco personas sufrieron “dificultades financieras sustanciales” como resultado del fraude, dijeron los fiscales en el documento del acuerdo de culpabilidad. Aumentó en otros cuatro niveles porque se determinó que Shah era un “organizador o líder” de “actividad criminal” que “involucró a cinco o más participantes o fue extensa”. Se aumentó en dos niveles porque está acusada de obstruir o intentar obstruir la justicia durante la investigación o procesamiento.

Según el acuerdo de culpabilidad, el nivel de ofensa se reducirá en dos niveles porque Shah demostró “aceptación de responsabilidad, a satisfacción del gobierno, a través de su alusión y conducta posterior antes de la imposición de la sentencia”. Eso eleva su nivel de delito a 33. Shah no tiene antecedentes penales, por lo que eso no tendrá en cuenta su sentencia.

Antes de la audiencia de sentencia del 28 de noviembre, los abogados de Shah tendrán la oportunidad de hacer una recomendación de sentencia y solicitar una sentencia en el extremo inferior o por debajo de las pautas. Los fiscales podrían pedirle al juez que imponga la sentencia máxima o pedirle que aterrice en otro lugar del rango. Si es sentenciada a menos de 11 años de prisión, los fiscales podrían apelar, según el acuerdo de culpabilidad.

Shah tendrá que entregar $6.5 millones al gobierno, pagar hasta $9.5 millones en restitución a sus víctimas y también pagar una multa de hasta $350,000

Junto con el tiempo en prisión, Shah también enfrentará una sanción financiera masiva. Ella estuvo de acuerdo en su declaración de culpabilidad de entregar $6,5 millones al gobierno. También acordó que no apelará ninguna restitución a las víctimas de hasta $9.5 millones. También se enfrenta a una multa de entre $35.000 y $350.000 dólares.

Ella seguirá siendo parte de la franquicia “Real Housewives” hasta que ingrese a prisión, dijo una fuente a People. La fuente dijo: “Obviamente, sus problemas legales no han sido fáciles para Jen, y mucho menos tomar la decisión de declararse inocente. Los productores no quieren que dejemos de seguirlo ahora. Seguirán filmando con ella todo el tiempo que puedan, tal como lo hicieron con Teresa”, una referencia a Teresa Giudice de “Real Housewives of New Jersey”, quien estuvo en una prisión federal durante 15 meses por cargos de fraude en 2015.

La estrella de “RHOSLC”, de 48 años, había mantenido previamente su inocencia y dijo en el programa de telerrealidad de Bravo que lucharía contra los cargos. La abogada de Shah, Priya Chaudhry, dijo en un comunicado a Page Six: “Jen se declaró culpable porque quiere pagar su deuda con la sociedad y dejar atrás esta terrible experiencia para ella y su familia. La Sra. Shah es una buena mujer que cruzó la línea. Ella acepta toda la responsabilidad por sus acciones y se disculpa profundamente con todos los que han sido perjudicados. La Sra. Shah también lamenta haber decepcionado a su esposo, hijos, familia, amigos y simpatizantes”.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en un comunicado: “Jennifer Shah fue una participante clave en un esquema a nivel nacional dirigido a víctimas mayores y vulnerables. A estas víctimas se les vendieron falsas promesas de seguridad financiera, pero en cambio, Shah y sus cómplices las defraudaron con sus ahorros y las dejaron sin nada que mostrar. Esta Oficina se compromete a erradicar estos esquemas, independientemente de la forma que adopten”.

