El actor Jeff Bridges reveló que tiene cáncer: ¿cuál es su pronóstico?

El prestigioso actor Jeff Bridges anunció que padece cáncer. Comunicó a través de su cuenta de Twitter que le detectaron un linfoma. A los 70 años, el protagonista de “The Big Lebowski” (1998) (“El gran Lebowski”) afronta uno de los retos más importantes de su vida.

Con este mensaje en las redes sociales, el actor nacido en Los Ángeles en 1949 les contaba a sus seguidores que a partir de ahora se abocará a la recuperación de la enfermedad.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020