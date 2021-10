Muere James Michael Tyler, actor de la serie “Friends”: ¿Qué le pasó?

Murió a los 59 años el actor James Michael Tyler, mundialmente conocido por interpretar a Gunther en la popular serie “Friends”. Su deceso se produjo este domingo en su residencia de Los Angeles. Llevaba largo tiempo batallando contra el cáncer de próstata.

La noticia del fallecimiento de Tyler fue anunciada por Kevin Bright, quien fuera uno de los directores de la famosa sitcom: “Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”.

El portal de noticias de entretenimiento TMZ recoge el testimonio del representante del actor, quien confirmó que murió el domingo en horas de la mañana mientras se encontraba descansando en su casa de Los Angeles.

“El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo “Amigo”), de la exitosa serie “Friends”, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico y esposo amoroso”, reza el comunicado que la familia del actor difundió en los medios de comunicación.

En una entrevista concedida en junio de este año, el actor había contado que padecía cáncer de próstata. Los médicos se lo habían diagnosticado en 2018. Por cuestiones de privacidad, decidió no contarlo durante tres años. Su cuadro se agravó durante la pandemia del coronavirus.

El agravamiento de la enfermedad

En la mencionada entrevista, que James Michael Tyler concedió al programa Today de la cadena NBC, el actor fallecido este domingo dio detalles del agravamiento del cáncer de próstata.

Contó que la enfermedad se le había extendido a los huesos y la columna vertebral, situación que le había provocado una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

En dicho reportaje, Tyler explicaba cómo la pandemia del coronavirus le había hecho perder una sesión de oncología: “Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia”.

Tyler indicó que durante su enfermedad había mantenido el contacto con los productores de “Friends”, quienes estaban constantemente al tanto de su situación, y también con el actor David Schwimmer, quien en la serie interpretó a Ross.

Se unió a “Friends” en 1994

James Michael Tyler se unió al elenco de “Friends” en el año 1994. Interpretando a Gunther participó de más de 150 episodios entre ese año y 2004, cuando la tira dejó de emitirse.

Además de su participación en “Friends”, en la que realizó el papel más destacado de su carrera, Tyler también trabajó en series como “Scrubs”, “Episodes”, “Modern Music” y “Just Shoot Me!”.

“Warner Bros. Television lamenta la pérdida de James Michael Tyler, un querido actor y parte integral de nuestra familia de ‘Friends”. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fanáticos”, compartió en su cuenta de Twitter la productora de entretenimiento.

Última aparición junto a sus compañeros de “Friends”

En mayo de este año, HBO Max estrenó el especial de “Friends”. En ese programa, Tyler conversó vía Zoom con sus antiguos compañeros de serie.

El actor le dijo al elenco que pese a las dificultades que le imponía la enfermedad quería ser parte de la celebración.

“Quería ser parte e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?… No quería que fuera como, ‘ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer”, contó aquella vez a través de una videollamada.

Jennifer Aniston interpretaba a Rachel a “Friends”. Racher era el amor no correspondido de Gunther, personaje que interpretaba Tyler. La prestigiosa actriz despidió a su compañero con un sentido mensaje en las redes sociales.

“Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que trajiste al espectáculo y a nuestras vidas. Te echaremos mucho de menos”, escribió Aniston.

