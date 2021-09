Jake Harris, el protagonista de Deadliest Catch, estuvo en la cárcel en 2019: ¿por qué?

Cuando Deadliest Catch se estrenó por primera vez en 2005, los fanáticos conocieron al Capitán Phil Harris, el propietario del barco de pesca de cangrejos Cornelia Marie, y a sus dos hijos, Josh y Jake Harris.

En 2010, el Capitán Phil murió después de sufrir una embolia pulmonar. Si bien Josh ha seguido siendo una presencia activa en el programa, Jake decidió dejar Deadliest Catch en 2012. ¿Qué sabemos sobre su paradero hoy?

Siga leyendo para conocer los detalles.

Fue sentenciado a 18 meses de prisión en agosto de 2019

En enero de 2019, Jake fue arrestado por conducir bajo la influencia de las drogas y por posesión con la intención de fabricar o entregar una sustancia ilegal, según TMZ.

Harris tenía un “historial bien documentado de abuso de sustancias” antes del arresto, según una declaración jurada obtenida por Oxygen.com.

En agosto de 2019, fue condenado a 18 meses de prisión.

En un comunicado, la fiscal adjunta del condado de Skagit, Haley Sebens, dijo a Oxygen.com: “La oficina del fiscal del condado de Skagit se esfuerza por responsabilizar a las personas que amenazan la seguridad de nuestra comunidad. El estado está satisfecho con los términos de esta resolución y tiene la esperanza de que el Sr. Harris aproveche las oportunidades de tratamiento después de su liberación de la prisión”.

La persecución policial que condujo al arresto de Harris comenzó con un enfrentamiento entre el ex pescador y un guardabosques en el Parque Estatal Bayview de Washington. Oxygen.com informa que Harris fue detenido por “varias infracciones” y se negó a entregar su identificación en tres ocasiones distintas. También se negó a someterse a una prueba de alcoholemia.

El paradero actual de Jake no está claro. El sitio del Departamento de Correcciones del estado de Washington no revela que haya un individuo encarcelado bajo el nombre de Jake Harris. Es posible que haya sido liberado desde su sentencia de 2019.

Josh dijo que Jake estaba “pasando por problemas”

En una entrevista de 2013 con The Huffington Post, Josh dijo que Jake estaba “pasando por algunos problemas”.

Añadió: “Todavía está perdido por las drogas. Jake tiene que encargarse de sus propias cosas ahora mismo. Lidia con sus propios demonios”.

Jake había admitido previamente que la muerte de su padre lo deprimió profundamente. Cuando se abrió al Dr. Drew Pinsky en 2012, Jake dijo: “Tengo un gran agujero en mi corazón y traté de llenarlo con todo lo que no era bueno. Me tomó un tiempo darme cuenta de lo que realmente quería de la vida”.





'Deadliest Catch' crew talks life's struggles They have the most dangerous jobs in the world, but it's addiction that threatened their lives.Two "Deadliest Catch" crew members, Jake Harris and Jake Anderson, joined Dr. Drew on Tuesday’s show to talk all about their personal struggles.Jake Harris had problems with OxyContin – Jake Anderson with alcohol. Both suffered the loss of their fathers… 2012-12-03T13:06:30Z

Añadió: “Definitivamente fue un gran viaje, puso mi mundo patas arriba, me puso en un lugar realmente triste por un tiempo, empeoró las cosas antes de que mejoraran”.

Mientras Jake cumplió condena, Josh siguió ocupado como el copropietario legítimo de Cornelia Marie. La compra tuvo lugar en 2014, cuatro años después del fallecimiento de Phil. Discovery escribe: “Aunque comparte la timonera con Casey, Josh ha asumido la responsabilidad del barco y el cumplimiento de su cuota. Si quiere mantener a flote el barco multimillonario y salir de la sombra de su difunto padre, tendrá que seguir aprendiendo y demostrar que tiene lo que se necesita”.

Este año, Josh también protagoniza una serie secuela en Discovery, Deadliest Catch: Bloodline, donde usa las antiguas cartas y mapas de pesca de su padre para explorar la costa de Kona.

Deadliest Catch se transmite los martes en Discovery Channel a las 9 PM, Hora del Este.