Jada Pinkett Smith rompe el silencio tras altercado de Will Smith con Chris Rock

Jada Pinkett Smith recurrió a Instagram para compartir una cita luego de la controvertida bofetada de Will Smith a Chris Rock durante los Oscars 2022.

El domingo, durante la ceremonia de los Premios de la Academia, Rock estuvo en el escenario presentando al ganador de la Mejor Película Documental. Él hizo una broma sobre Pinkett Smith protagonizando “GI Jane 2” debido a su cabeza rapada. Su esposo se levantó de su asiento de primera fila y caminó hacia el escenario y aparentemente abofeteó a Rock, luego dijo “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca” dos veces.

Una versión sin censura de una transmisión internacional se filtró en Twitter poco tiempo después.

Esto es lo que necesitas saber:

Jada Pinkett Smith compartió una cita en Instagram luego de la controvertida bofetada: “Esta es una temporada para la curación y estoy aquí para eso”

El martes 29 de marzo de 2022, Pinkett Smith compartió una cita en Instagram que decía: “Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso”, lo que se convierte en su primera declaración pública desde que ocurrió el incidente de la bofetada.

La broma, hecha sobre su cabeza calva, fue particularmente provocadora debido a sus problemas vocales con la alopecia, que causa la caída del cabello.

Ella reveló su diagnóstico por primera vez en 2018, según People.

“Mucha gente me ha estado preguntando por qué he estado usando turbantes. Bueno, no he hablado de eso. No es fácil hablar de eso, pero voy a hablar de eso”, dijo en su serie Red Table Talk, informó el medio. “Estaba en la ducha un día y tenía solo un puñado de cabello en mis manos y pensé: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?’”, agregó. “Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo. Por eso me corté el pelo y por eso lo sigo cortando”.

Will Smith emitió una disculpa a Chris Rock: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”

Smith está actualmente bajo investigación de La Academia por el incidente.

Él emitió una disculpa pública a Rock durante el lunes 28 de marzo, escribiendo: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

El actor también se disculpó con la Academia y con su “Familia King Richard”, a quienes representaba en los Óscar el domingo.

“También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso”.

Rock aún no ha se ha pronunciado sobre la bofetada.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.