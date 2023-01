¿Cuántos hijos tuvo Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda de la música Elvis Presley, fue precedida en muerte por su hijo, Benjamin Keough, y deja tres hijos, todos niñas.

Presley murió a los 54 años el 12 de enero de 2023, según un comunicado que su madre, Priscilla Presley, dio a Associated Press.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado”, dijo Priscilla Presley a la AP. “Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido”.

Según TMZ, Lisa Marie Presley sufrió un paro cardíaco completo en su casa y fue trasladada de urgencia al hospital, donde la colocaron en soporte vital y luego murió.

Lisa Marie Presley se divorció cuatro veces, incluso de la estrella del pop Michael Jackson y del actor Nicolas Cage. Tuvo hijos con dos de sus maridos, Danny Keough y Michael Lockwood, según Biography.com. Tres de sus hijos le han sobrevivido.

Esto es lo que necesita saber:

1. El único hijo de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, se suicidó en 2020, dejándola destrozada por el dolor

Según TMZ, Lisa Marie Presley perdió a su único hijo, que se parecía mucho a su famoso padre, el 12 de julio de 2020. Murió por suicidio a la edad de 27 años, según KTLA.

Danny Keough, su primer esposo, fue el padre de Benjamin, según Biography.com.

Presley compartió su dolor en un ensayo sobre la trágica muerte de su hijo en la revista People, escribiendo: “La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo. Hay mucho que aprender y entender sobre el tema, pero esto es lo que sé hasta ahora: uno es que el dolor no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida”.

Ella escribió en el ensayo de la revista People: “Puedes sentirte estigmatizado y tal vez juzgado de alguna manera por el motivo de la trágica pérdida. Esto se magnetiza por un millón si eres el padre de un niño que falleció. No importa la edad que tuvieran. No importa las circunstancias.

Presley escribió en el ensayo de la revista:

Ya lucho y me golpeo incansable y crónicamente, culpándome a mí mismo todos los días y eso es bastante difícil de vivir ahora, pero otros también te juzgarán y culparán, incluso en secreto o a tus espaldas, lo que es aún más cruel y doloroso. de todo lo demás

Su última publicación de Instagram, de agosto del 2022, compartió esa historia.

Lisa Marie una vez cantó una letra para su hijo que decía: “Deja de moverte tan rápido y luego quita el pie del acelerador. Parece que mi corazón no puede soportarlo, su tormenta y su gracia”, informó Country Rebel.

Lisa Marie Presley compartió una foto en Facebook el 12 de julio de 2022 y escribió: “Hace varios años, en el Día de la Madre, mi hijo y yo nos hicimos estos tatuajes a juego en los pies. Es un nudo de eternidad celta. Simbolizando que estaremos conectados eternamente. Lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor eterno y nuestro vínculo eterno. 💔😞”

2. La hija de Presley, Riley Keough, es modelo y actriz

El perfil de IMDb de la hija mayor de Presley dice que nació como Danielle Riley Keough. Cuando era adolescente, comenzó a modelar para Dolce & Gabbana y apareció en la portada de la revista Vogue con su madre y su abuela, informa IMDb.

El perfil de IMDb dice que Keough nació en Santa Mónica, California, de Lisa Marie Presley y Danny Keough. En 2015, Riley Keough se casó con Ben Smith-Petersen, informa IMDb.

En mayo de 2020, Riley Keough escribió en Instagram, compartiendo una foto de Lisa Marie Presley, “Feliz Día de la Madre, mami ❤️🌻”

Riley Keough también es una actriz que protagonizó “The Runaways”, “The Good Doctor”, “Jack & Diane” y “Magic Mike”, según IMDb.

En junio de 2022, Lisa Marie Presley escribió en Facebook: “Riley Keough y yo estaremos en Good Morning America ABC News el martes por la mañana, 21 de junio de 2022, hablando sobre la película de Elvis #ElvisMovie que llega a los cines este viernes 24 de junio de 2022”.

3. Lisa Marie Presley dejó atrás a dos hijas gemelas a las que llamó “personas favoritas en el mundo”

Presley tuvo dos hijas gemelas con su último esposo, Michael Lockwood. Según IMDb, sus nombres son Harper Vivienne Ann y Finley Aaron Love Lockwood.

En 2021, Lisa Marie Presley compartió una foto con sus tres hijas en Instagram y escribió: “Gracias por todos los abrumadores deseos de cumpleaños de todos. Como todos los días, no podría haberlo logrado sin estos tres a mi lado”.

El divorcio Lockwood/Presley se puso feo. En 2017, según la revista People, Priscilla Presley estaba cuidando a los gemelos. En ese momento, las niñas tenían 8 años, informó la revista People. Según People, Lisa Marie Presley hizo acusaciones de abuso contra Lockwood que él negó.

En Facebook, Priscilla Presley negó que los niños estuvieran en hogares de guarda. Ella escribió: “Hay mucha confusión, conmoción y preocupación por todas las conversaciones que circulan. Permítanme poner esto a descansar… las niñas no han estado en cuidado de crianza y nunca lo estarán. Las chicas han estado conmigo y lo estarán hasta que todo esto se resuelva”.

En mayo de 2022, Lisa Marie escribió en Facebook que sus tres hijos eran lo único que llamaba su atención tras el suicidio de su hijo.

“No he publicado en bastante tiempo porque realmente no hay mucho que decir, ya que estoy y siempre estaré de luto por la pérdida de mi hijo”, escribió.

“Navegar a través de este horrible dolor que destruyó y destrozó mi corazón y mi alma en casi nada me ha tragado por completo. Aparte de mis otros 3 hijos, no hay mucho más que me llame la atención y el tiempo”.

4. Lisa Marie Presley, que era la única hija de Elvis Presley, escribía con frecuencia sobre sus hijos en Instagram, llamándose a sí misma “Mama Leona”

En una foto de Instagram de 2019 que muestra a su hijo e hijas, Lisa Marie Presley escribió: “Mamá león con cachorros”.

En marzo del 2020, compartió una foto con los gemelos y escribió en Instagram: “Hemos estado criando cachorros en un refugio. Agotador pero muy gratificante 👍🐶 que estés bien❤️”

“Glamurosa con mis amores para un evento especial!!!” escribió con otra foto en Instagram con sus tres hijas en 2018.

También compartió fotos en Instagram mostrándola de niña con Elvis Presley.

Según Biography.com, Lisa Marie Presley nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee, la única hija de Elvis y su única esposa, Priscilla Presley.

“Presley abandonó la secundaria y comenzó a abusar de las drogas ilegales. Más tarde, Presley recurrió a la música en busca de consuelo y lanzó su primer álbum, To Whom It May Concern, en 2003”, informó Biography.com sobre Lisa Marie.

Lisa Marie tenía solo 9 años cuando Elvis murió, informó Biography.com.

5. La hija de Lisa Marie Presley dice que “amaba” a Michael Jackson porque había “juguetes en todas partes”

Lisa Marie Presley estuvo casada con Danny Keough desde 1988 hasta su divorcio en 1994, según The Commercial Appeal.

Después de ese divorcio, estuvo casada con la estrella del pop Michael Jackson durante dos años, según Biography.com. Su hija Riley Keough recordó a Jackson con cariño y una vez dijo: “Lo amaba”, según la revista People. “Había juguetes por todas partes, animales por todas partes, niños por todas partes”, dijo sobre el rancho Neverland de Jackson, informó People. “Era como estar en Disneylandia todo el día”.

Después de su divorcio de Jackson, informó Express, Lisa Marie Presley se casó y se divorció de la estrella de Hollywood Nicolas Cage.

Lisa Marie dijo una vez de Jackson, según Personas, “Era una persona increíble y tengo la suerte de haberme acercado tanto a él como lo hice y de haber tenido las muchas experiencias y años que tuvimos juntos. Espero desesperadamente que pueda aliviar su dolor, presión y confusión ahora. Se merece estar libre de todo eso y espero que esté en un lugar mejor o que lo esté”.

El matrimonio de Lisa Marie con Lockwood, su cuarto esposo y padre de las gemelas, se convirtió en un feo divorcio lleno de acusaciones, informó Radar Online.

Esta es la versión original de Heavy.com

