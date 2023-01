¿Cuál fue la última publicación en Instagram de Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley murió a la edad de 54 años. La única hija de Elvis Presley y Priscilla Presley fue trasladada de urgencia al hospital el 12 de enero de 2023, luego de que la encontraran inconsciente en su casa, según TMZ.

El informe indicó que Lisa Marie Presley no respondía y que su ex esposo Danny Keough le administró RCP antes de que llegara el personal de emergencia. Poco tiempo después, el medio informó que Lisa Marie Presley sufrió un paro cardíaco, recibió soporte vital y estaba en coma inducido.

A Lisa Marie Presley le sobreviven sus tres hijos, Finley, Harper y Riley. Su hijo Benjamin murió por suicidio en 2020, según la revista People. La última publicación de Lisa Marie Presley en Instagram antes de morir fue sobre su hijo y se compartió en agosto de 2022.

Esto es lo que necesita saber:

Lisa Marie Presley compartió una publicación sobre el duelo

El 30 de agosto de 2022, Lisa Marie Presley escribió una publicación de blog para la revista People en honor al Día Nacional de Concientización sobre el Duelo. Compartió una captura de pantalla de la publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy es el ‘Día Nacional de Concientización sobre el Duelo’, y dado que he estado viviendo en la horrible realidad de sus garras implacables desde la muerte de mi hijo hace dos años, pensé en compartir algunas cosas para tener en cuenta con respecto al duelo para cualquiera quien esta interesado. Si no es para ayudarte a ti mismo, sino quizás para ayudar a otro que está de duelo”, escribió Lisa Marie Presley en la publicación de People.

“Es una elección real para seguir adelante, una que tengo que hacer todos los días y que es un desafío constante, por decir lo menos… Pero sigo adelante por mis hijas. Sigo adelante porque mi hijo dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaban al frente de sus preocupaciones y de su mente. Los adoraba absolutamente y ellos a él”, también escribió.

En su pie de foto de Instagram, Lisa Marie Presley dijo que esperaba que sus palabras ayudaran a alguien “de alguna manera”.

La penúltima publicación de Instagram de Lisa Marie Presley también fue sobre Benjamin

En julio de 2022, Lisa Marie Presley compartió una foto de los tatuajes a juego que ella y Benjamin se hicieron “hace varios años”. Los dos visitaron un salón de tatuajes el Día de la Madre.

“Es un nudo de eternidad celta. Simbolizando que estaremos conectados eternamente. Lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor eterno y nuestro vínculo eterno”, subtituló la publicación.

Lisa Marie Presley asistió a los Globos de Oro de 2023 el 10 de enero y apoyó por completo al actor Austin Butler, quien terminó ganando el premio a Mejor Actor por su interpretación de Elvis Presley en la película “Elvis”, según Entertainment.

En mayo de 2022, Lisa Marie Presley recurrió a su cuenta de Instagram para opinar sobre la película.

“Hace bastante tiempo que no publico porque realmente no hay mucho que decir, ya que estoy y siempre estaré de luto por la pérdida de mi hijo. Navegar a través de este horrible dolor que destruyó y destrozó mi corazón y mi alma en casi nada me ha tragado por completo”, escribió.

Continuó diciendo que vio “Elvis” dos veces y dijo que era “nada menos que espectacular”.

“Austin Butler canalizó y encarnó maravillosamente el corazón y el alma de mi padre. En mi humilde opinión, su actuación no tiene precedentes y FINALMENTE se hizo con precisión y respeto”, agregó. “Me rompe el corazón que mi hijo no esté aquí para verlo. A él también le habría encantado. No puedo decirles lo mucho que amo esta película y espero que a ustedes también les encante”, continuó.

