Irina Baeva cuenta su verdad sobre Gabriel Soto: ¡Ella pidió hablar con Geraldine!

Para nadie es un secreto que el amor de Irina Baeva por Gabriel Soto le ha hecho ver espinas desde el mismo momento en que se reveló que la rusa sostenía una relación con Gabriel Soto, quien en aquel entonces todavía estaba casado con Geraldine Bazán.

Aunque el actor mexicano y su ahora prometida han repetido hasta el cansancio que su noviazgo empezó después de que el galán de telenovelas se había distanciado de la madre de sus hijas, la rusa no ha logrado quitarse de encima el estigma de haber sido la manzana de la discordia.

Y esta vez, en una confesión muy honesta, en la que la actriz abrió su corazón, Irina Baeva confesó que ha sido muy duro para ella tener que soportar tantos dardos y ofensas por haber querido luchar por su amor con Gabriel Soto.

La estrella de las telenovelas se sentó a hablar en una emotiva entrevista con Jordi Rosado, en la que aseguró que el precio de estar con el exmodelo le ha salido muy caro, pero donde insistió que su error fue enamorarse de un hombre separado, no casado.

“A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que tenía una historia, que tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años”, dijo la actriz rusa, como lo recogieron varios medios, entre ellos People en español.

Irina causó emociones entre el público que vio la entrevista, cuando llegó al punto de las lágrimas, entre aquellos que la apoyan y defienden y los que por el contrario la siguen atacando y no le creen su historia, y defendió su proceder a capa y espada.

“A lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado en un papel que dice ‘estás divorciado’. Pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales”, dijo Irina Baeva, teniendo plena conciencia de que es a diario objeto d ebullying y crueles ataques por parte de cibernautas, e incluso de otros famosos como Laura Bozzo, que la tacha de “robamaridos”.

Y al mencionar cómo empezaron las cosas con Soto, Irina Baeva dijo que aunque nunca había hablado de ese tema, “por respeto”, confirmó que fue cuando trabajaron en telenovela Vino el amor y la obra de teatro ¿Porqué los hombres aman a las cabro…? cuando se conocieron, pero allí solo había una amistad.

“En respuesta a esa honestidad y sinceridad que me dijo que se estaba separando, yo le dije ‘ok. Pero para mí es importante dos cosas: no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas; no voy a estar en una relación así. Y dos: si tú quieres tomar una decisión drástica, como tú la quieras tomar, es por ti; no es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada’. Era muy importante para mí dejarle eso en claro”, mencionó Irina.

La rusa fue más allá en sus declaraciones, y dijo que incluso le pidió a Gabriel Soto que ella pudiera hablar en persona con Geraldine Bazán, para que las cosas quedaran más claras.

“Me gusta hablar las cosas de frente” y “pedí hablar personalmente (con Geraldine Bazán). Se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie”, insistió Irina, quien reafirmó que siente que hubo fallas en el manejo de su noviazgo al inicio, pero quien grita a los cuatro vientos que hoy está muy feliz con su futuro esposo.

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras”, dijo Irina Baeva. “Nosotros estamos felices, en una relación sólida, basada en una relación basada confianza y transparencia desde el día uno. Es tan [sólida] la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia”.



