Murió actor que interpretó a “Inmortan Joe” en Mad Max: ¿Cómo murió Hugh Keays-Byrne?

El mundo del séptimo arte está de luto, esta vez tras conocerse la noticia del fallecimiento del actor Hugh Keays-Byrne, reconocido por interpretar al villano Immortan Joe en la película ganadora de varios premios Oscar, Mad Max: Fury Road, del 2015.

El actor, de origen inglés y nacionalidad también australiana, falleció a la edad de 73 años, según lo reveló el periódico británico Daily Mail.

El cineasta Ted Geoghegan fue el encargado de confirmar la noticia, a través de su cuenta de Twitter, donde compartió un par de fotografías del histrión, al igual que un bello mensaje de tributo.

Hugh Keays-Byrne, an unsung hero of Aussie cinema, has passed away at age 73. I'm continually floored that he played Toecutter, the central antagonist of 1979's MAD MAX *and* Immortan Joe, the central antagonist 2015's MAD MAX: FURY ROAD. Thanks for all the entertainment, sir. pic.twitter.com/55W99w3wzq — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020

“Hugh Keays-Byrne, un héroe anónimo del cine australiano, falleció a los 73 años. Continuamente me sorprende que interpretó a Toecutter, el antagonista central de MAD MAX de 1979 y a Immortan Joe, el antagonista central de MAD MAX: FURY de 2015. Gracias por todo el entretenimiento, señor”, comentó el gran amigo de Keays-Byrne en su red social.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all. You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F — Ted Geoghegan (@tedgeoghegan) December 2, 2020

“Según todos los informes, Hugh Keays-Byrne, quien se formó en la Royal Shakespeare Company, fue un ser humano absolutamente maravilloso que luchó muy duro por cuestiones medioambientales y humanitarias. Esta foto suya de principios de este año lo dice todo. Serás eternamente brillante y cromado”, agregó el cineasta.

El actor, quien era hijo de padres británicos, nació el 18 de mayo de 1947 en el estado de Jammu y Cachemira, que ahora es territorio de India, y fue en Australia donde consolidó una sólida carrera en cine y la pantalla chica.

The Daily Mail destacó que su primer rol como actor en televisión fue en el programa británico Boys Meets Girl, en 1967.

El periódico inglés The Sun, destacó además que el actor protagonizó la saga Farscape, y luego volvió por lo alto al cine con Mad Max, y mencionó que sus fans esperaban poderlo ver en Fury Road, Mad Max: Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth y George Miller.

A lo largo de su carrera, el actor formó parte de decenas de proyectos de teatro, cine y televisión, y en la pantalla grande destacan títulos como: Stone (1974), The Man from Hong Kong (1975), Mad Max (1979), The Chain Reaction (1980), Strikebound (1984), Kangaroo (1987), Resistance (1992) y por supuesto, Mad Max: Fury Road (2015).

Hasta el momento ni sus familiares ni amigos han revelado la causa de la muerte del actor, pero de inmediato las redes sociales se han llenado con todo tipo de mensajes de pesar por la partida de uno de los grandes del cine.

