¿De qué falleció el reconocido chef Howie Kleinberg?

Howie Kleinberg fue un ex concursante de “Top Chef” y chef y dueño de un restaurante en Miami, Florida, quien murió a la edad de 46 años.

¿Cuál fue su causa de muerte? ¿Cómo murió Kleinberg? Su causa de muerte fue un ataque al corazón, según The Miami Herald.

The Miami Herald confirmó la muerte de Kleinberg con su madre. También fue conocido como Howard Kleinberg.

Kleinberg ‘estaba casado con su pasión en la vida’, cocinando, dijo su madre

The #TopChef family is saddened to learn about the unexpected passing of Howard Kleinberg from season three. Howie’s passion for cooking filled so many and our deepest sympathy goes out to his family and friends. Read more here: https://t.co/W4r1JiTlfZ — Bravo Top Chef (@BravoTopChef) July 26, 2022

El Herald informó el 28 de julio de 2022 que Kleinberg había muerto durante el fin de semana anterior.

“Estoy averiguando cuántas vidas tocó”, dijo su madre al periódico de Florida. “Estaba casado con su pasión en la vida, que era su cocina”.

Era el propietario de Bulldog Barbecue en North Miami, Florida, aunque ahora figura como cerrado permanentemente en línea.

Bravo Top Chef también confirmó la muerte de Kleinberg, publicando un homenaje a él en su página de Twitter, escribiendo: “La familia #TopChef se entristece al enterarse del fallecimiento inesperado de Howard Kleinberg de la tercera temporada. La pasión de Howie por la cocina llenó a muchos y nuestro más sentido pésame para su familia y amigos”.

Una historia en BravoTv informó que Kleinberg, que era de Florida, tuvo un trabajo inicial “en la cocina del Hotel Intercontinental en el centro de Miami”. El sitio también acreditó su trabajo caritativo por causas como el hambre infantil y los refugios para mascotas. Tenía un perro de rescate llamado Skye, informó el sitio.

Kleinberg fue una vez descrito como posiblemente el “alumno de chef superior más exitoso” de Miami

El Miami New Times describió a Kleinberg como el “Howie Kleinberg de lengua afilada”, y dijo que “podría ser el alumno de Top Chef más exitoso de Miami”.

Su aparición en ese programa fue “amarlo u odiarlo”, según el sitio de noticias, pero regresó a North Miami para servir “platos enormes de carne de res y puerco desmenuzado, junto con acompañamientos clásicos como carne quemada”. -frijoles tachonados y pepinillos fritos.

Según Daily Variety, Kleinberg estaba en el séptimo lugar en “Top Chef”, pero “era un favorito de los fanáticos debido a un animado intercambio que tuvo con Anthony Bourdain”. Ese es uno de sus momentos más memorables para los fanáticos.

El obituario de Kleinberg dice que vivía en Hollywood, Florida, y que le sobreviven su “amada perra Skye” y otros miembros de la familia. Dice, en parte:

Falleció inesperadamente a los 46 años el 22 de julio de 2022. Conocido como ‘Chef Howie’ por sus amigos y familiares, le encantaba cocinar y compitió en Top Chef. Inspirado por su amor por la barbacoa y los veranos que pasó en Carolina del Norte, abrió su propio restaurante, Bulldog BBQ. Más tarde pasó a buscar opciones gastronómicas más elegantes. Participar anualmente en el Festival de Comida y Vino de South Beach fue un gran motivo de orgullo para él. A Howie le sobreviven su madre, Susan Kleinberg Ratner y su padrastro, Ken Ratner. Su hermana, Amy (William) Wildstein y sus tres hijos Whitney, Lindsey y Phillip y su amada perra Skye. Las donaciones en memoria de Howie se pueden hacer a Bullies-N-Beyond Rescue a través de PayPal en bulliesnbeyond@gmail.com o a Feeding South Florida.

