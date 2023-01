Hospitalizan a Lisa Marie Presley: ¿Qué le sucedió a la hija de Elvis Presley?

Lisa Marie Presley fue hospitalizada después de sufrir un posible paro cardíaco durante el 12 de enero de 2023, de acuerdo con TMZ.

Según TMZ, la hija de 54 años de Elvis Presley sigue viva, ya que su pulso se recuperó. El sitio de entretenimiento informó que Presley entró en un “arresto cardíaco total” y fue revivida con epinefrina en su casa.

La epinefrina se usa “en emergencias para tratar reacciones alérgicas muy graves a picaduras/picaduras de insectos, alimentos, medicamentos u otras sustancias”, informa WebMD. “La epinefrina funciona rápidamente para mejorar la respiración, estimular el corazón, elevar la presión arterial, revertir la urticaria y reducir la hinchazón de la cara, los labios y la garganta”.

¿Qué es un paro cardíaco? “El paro cardíaco, también conocido como paro cardíaco repentino, es cuando el corazón deja de latir repentinamente. La falta de flujo de sangre al cerebro y otros órganos puede hacer que una persona pierda el conocimiento, quede discapacitada o muera si no se trata de inmediato”, informa John Hopkins Medicine.

Esto es lo que necesitas saber:

ET informó que el representante de Presley no ha hecho ningún comentario, incluso sobre su condición.

Lisa Marie Presley es la única hija de Elvis Presley.

La leyenda del canto Elvis Presley murió a los 42 años y la causa de su muerte fue un ataque al corazón “probablemente provocado por su adicción a los barbitúricos recetados”, informó History.com.

El 11 de enero de 2023, el día antes de ser hospitalizada, Presley asistió a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro con su madre, Priscilla Presley, según ET.

ET informó que madre e hija asistieron a la ceremonia de Beverly Hills para ver a Austin Butler ganar el premio al mejor actor en un drama cinematográfico por su interpretación de Elvis en la película del mismo nombre de 2022.

Presley elogió la actuación de Butler ante ET y dijo: “Realmente no sabía qué hacer conmigo misma después de verla. Tuve que tomar como cinco días para procesarlo porque era tan increíble, tan acertado y tan auténtico que, sí, ni siquiera puedo describir lo que significaba”.

Butler le dijo a Deadline sobre las comparaciones con Elvis: “No creo que todavía suene como él, pero supongo que debo hacerlo porque lo escucho mucho”.

Lisa Marie Presley ha sufrido una serie de tragedias en su vida, incluido el suicidio en 2020 de su hijo Benjamin Keough, según KTLA. Ella ha estado casada cuatro veces: Con Nicolas Cage, Michael Jackson, Michael Lockwood y Danny Keough.

Su última publicación de Instagram al momento de su hospitalización, en agosto de 2022, fue un artículo sobre la muerte de su hijo.

“En honor a que sea el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo, escribí un ensayo sobre el Duelo que se publicó hoy en @people. Pensé en publicarlo aquí con la esperanza de que cualquier persona que necesite escuchar todo esto lo ayude de alguna manera. (enlace a la historia en Bio)”, escribió ella.

En ese ensayo de la revista People, Presley escribió:

La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo. Hay mucho que aprender y entender sobre el tema, pero esto es lo que sé hasta ahora: Uno es que el duelo no se detiene ni desaparece en ningún sentido, un año o años después de la pérdida. El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo ‘superas’, no ‘sigues adelante’, punto.