Horóscopo Chino 2024: Predicciones para cada signo

Este 2024 quienes quieran saber que les traerá el nuevo Año Chino que comienza a regir a partir del próximo 10 de febrero, y cuyo animal predominante será el poderoso “Dragon de Madera”, a continuación, les dejamos todas las predicciones para cada uno de los animales según su fecha de nacimiento, de acuerdo con Elle:

La Rata

• La Rata: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Querida Rata, tienes una relación armónica con el Dragón, por lo que vas a poder llevar adelante tus proyectos. El área que se verá más favorecida será la del trabajo y el dinero. Emprendimientos, negocios, estudios y cosas relacionadas con empresas y/o emprendimientos. La Rata es muy astuta, por algo es el primer signo del horóscopo… El Dragón te favorece enormemente, cree en ti y te abre puertas.

El próximo año 2025, año de la Serpiente va a ser excepcional para ti, por lo que este año es un año de preparación. Puedes estar sensible, con posibles conflictos de pareja, deberás cuidar el ámbito emocional. Ten cuidado también con posibles accidentes domésticos, actúa con precaución.

En resumen, gozarás de un muy buen año, conjunto al Dragón y al Mono, sois líderes. Este año pueden surgir oportunidades de dirigir algún nuevo proyecto. Año de inicios, entusiasmo y muchas oportunidades.

El Buey

• El Buey: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Querido Buey, tienes por delante un año cargado de virtud y fortuna para resolver cualquier dificultad, especialmente en el terreno laboral y económico. Deberás cultivar tu vida social, con clientes, jefes, superiores… No te cierres a la vida social pues eso te permitirá mejorar.

El Buey trabaja como loco, te gusta trabajar y mientras trabajas y consigues resultados vas a estar bien. Únicamente, tendrás que trabajar la paciencia, porque las cosas no van a ser tan rápidas como quisieras. Caminar lento pero seguro.

Es un año para disfrutar del amor, la pareja y la familia y de recogida de frutos, después de todo el esfuerzo que has hecho que no siempre ha sido premiado o reconocido. Ahora toca cosechar lo sembrado después de un año 2023 muy duro en el que trabajaste mucho sin obtener apenas recompensa.

El Tigre

• El Tigre: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Querido Tigre, es un año para buscar nuevos horizontes y salir de la zona de confort. Deberás cuidar el uso del dinero, las inversiones y los gastos. En el amor, lo que ocurra dependerá de tu propia iniciativa, sin grandes novedades.

El Tigre con el Dragón tienen un encuentro muy especial porque el Tigre es el guardián de la tierra mientras el Dragón es el guardián de los cielos, siempre se están desafiando a ver quién es más poderoso.

Durante el reinado del Dragón este año 2024 te va a cambiar la vida, con un ritmo diferente a lo conocido hasta ahora. Es un año para tomar todas las oportunidades, no dejar escapar ningún tren.

El Conejo

• El Conejo: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Querido Conejo, el año 2023, ha sido un año agotador, por lo que este va a ser mucho más tranquilo. Has pasado un año difícil, el año propio siempre está lleno de desafíos y has tenido que enfrentarte a muchas dificultades en todos los ámbitos. Ahora es momento de volver a tu centro. Se trata de un año de recuperación, con mucha más paz.

De todas formas, no te relajes, puedes seguir encontrando algo de inestabilidad. No esperes demasiado apoyo y ayuda de los demás y sé conservador en lo laboral y económico, sin grandes gastos y riesgos innecesarios.

En el amor deberás trabajar para mantener la armonía del vínculo. Si no estás en pareja, es importante que lo dejes fluir sin obsesionarte en encontrar a alguien afín. Respecto a la salud, deberás tener cuidado con accidentes y enfermedades infecciosas, cuida la salud en general. Año de descanso y recuperación.

El Dragón

• El Dragón: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Querido Dragón, el señor del año, es un año de desafíos, abundancia y desarrollo, pero tendrás que trabajar para ser mejor, más valiente, más poderoso, más humilde… Debes prepararte como un guerrero, enfrentando retos con entusiasmo podrás grandes cosas. El Dragón es sumamente talentoso, pero al mismo tiempo muy ingenuo. Es creativo, original y notable, pero no le gusta tomar el mando. Rompen moldes y está poniendo las bases para los siguientes 11 años.

Deberás estar muy alerta para no perder ninguna oportunidad. Tendrás por delante un buen año a nivel laboral, con avances en la carrera profesional. Cambio a nivel de trabajo positivo, un ascenso si te esfuerzas para mejorar. En el amor deberás preservar la relación y los vínculos para evitar o afrontar con fortaleza posibles crisis amorosas. Ten cuidado con accidentes y lesiones, especialmente durante la práctica de deportes de riesgo.

La Serpiente

• La Serpiente: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Querida Serpiente, eres uno de los signos privilegiados del año, el más potente. Con una actitud generosa, deberás ayudar y apoyar a los demás. Serás una privilegiada en el amor: los solteros pueden encontrar pareja y si estás en pareja, se trata de un buen año para consolidar la relación.

En la salud, no te exijas demasiado y permítete alguna licencia o capricho. Vas a estar muy entretenida, entusiasta, con muy buenas perspectivas. La Serpiente es muy amiga del Dragón, ambos son de sangre fría.

Durante el año anterior, el año del Conejo, se iniciaron cosas que tal vez no llegaron a término y ahora pueden resurgir con más fuerza. No va a ser fácil, pero tendrás la oportunidad de concretar todos esos proyectos. Tendrás que hacerlo bien, eres muy astuta y además el Dragón tiende a favorecerte. Estás terminando un ciclo, cerrando lo que has dejado a medias.

El Caballo

• El Caballo: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Querido Caballo, este año gozarás de buenas energías para resolver los problemas de cualquier aspecto, incluso si son antiguos, siempre y cuando busques las ayudas necesarias y tomes la iniciativa. Tremendo desafío con el Dragón porque sus egos suelen chocar bastante. En este toque de ego puede que tengas que agachar un poco la cabeza. Ten cuidado con la soberbia.

En cuanto al trabajo y lo económico, no es un año muy favorable para el dinero, pero sí para el aprendizaje en lo profesional, desarrollar el arte y el intelecto. En el amor podrás disfrutar de un año de diversión y romance ocasional. Deberás cuidar la salud, lesiones y accidentes.

Año de grandes aventuras, el Dragón te impulsa a explorar nuevos terrenos, a atreverte a cosas diferentes. Te encanta la aventura y gozarás de un año aventurero.

La Cabra

• La Cabra: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Querida Cabra, gozas de gran inspiración y buenas ideas en el trabajo y los negocios. Te vas a encontrar con personas nobles que te van a ayudar, especialmente mujeres o tareas relacionadas con la mujer.

En el amor puedes ser víctima de tus propias inseguridades. Confía en las mujeres del entorno, que te darán los mejores consejos. El Dragón, que te tiene mucho cariño, te va a ofrecer oportunidades, sobre todo en tu vida emocional, que se llena de oportunidades. El año precedente ha sido difícil en lo emocional, no lo has pasado muy bien. Este será un año entretenido y mucho más divertido.

Eres muy creativa y sensible y este es un año emocional. Te sientes muy necesitada de cariño, de rodearte de gente que te contenga. Año muy romántico. Se realizan muchos sueños, no solo en el amor, sino en temas que has estado soñando alcanzar.

El Mono

• El Mono: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Querido Mono, disfrutarás de una sensible mejora este año a modo de preparación para el gran despegue en 2025. Tienes buena relación con el Dragón, por lo que contarás con buenos vínculos y apoyos a nivel laboral. Buen año para riesgos en lo profesional.

En el amor, es un año para buscar estabilidad. Y en la salud, deberás cuidarte especialmente, llevar una vida saludable y realizar las correspondientes visitas y chequeos médicos necesarios. Se trata de un año de grandes oportunidades, de pasarlo bien, de grandes y pequeños viajes, de oportunidades y gozo en el amor. Un año lleno de posibilidades.

El Gallo

• El Gallo: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Querido Gallo, vas a notar una gran diferencia con respecto al año del Conejo, que es tu antagonista. El Dragón es tu amigo secreto y te favorece con una buena relación. Buena comunicación con tu entorno laboral, clientes, familia… Te encontrarás con personas nobles, dispuestas a ayudarte en tus proyectos y ante las adversidades.

Ante las posibles dificultades económicas, deberás adquirir nuevas habilidades para prepararte para el año de la Serpiente en 2025. Se trata de un año para planificar, más que para comenzar proyectos nuevos. En el amor es un año más favorable para los solteros y para conocer nuevas parejas.

Este año es de descanso, porque has tenido un año tremendamente difícil. El año opuesto nunca es tan fácil pero ahora respiras de nuevo y empiezas una nueva etapa. Te recuperas completamente.

• El Perro

• El Perro: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Querido Perro, eres el antagonista directo del Dragón, por lo que se presenta un año de cambios y de cierta inestabilidad. Es un momento para hacer cambios radicales, de residencia, de trabajo… No debes resistirte a estos cambios sino fluir con ellos para que sean favorables.

Respecto al trabajo y económico, puede ser un momento interesante para cambiar de trabajo, físico o mental. Contarás con estabilidad económica. En el amor será un año difícil, deberás trabajar para mantener la estabilidad. El Perro es el opuesto complementario del Dragón, por lo que el año va a ser un poco más complicado. Te va a tocar enfrentar muchas dificultades. Grandes cambios y desafíos que pueden cambiarte la vida. Tendrás que saber tomarlos para que sean positivos.

El Cerdo

• El Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Querido Cerdo, eres el gran privilegiado del año. Podrás resolver cualquier dificultad, con apoyo y ayuda de personas poderosas o influyentes. Tienes todas las oportunidades para hacer lo que quieras siempre que tengas una actitud proactiva. Buen año para los estudios y exámenes.

En el amor tendrás uno de los mejores de los últimos 12 años. Si no tienes pareja, puedes conocer a alguien muy especial y si estás en pareja puedes vivir un gran año de unión, armonía y estabilidad.

Será un año bien divertido, mientras todo el mundo está cambiando y transformando su vida, el Cerdo está festejando. Será un año de gran felicidad emocional, como la Cabra. Año muy amoroso, tierno, de muchos placeres.

