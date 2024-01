Horóscopo Chino 2024: ¿Cuándo empieza el nuevo año Chino?

Con la finalización del año 2023, muchos nos preparamos para despedir el año viejo y recibir un gran 2024, lleno de toda alegría, la fe y la esperanza de que por los siguientes 365 días la prosperidad y la buena fortuna nos acompañe.

Sin embargo, en el mundo oriental de países como la China y otras naciones asiáticas, el comienzo del año nuevo no sucedió en esta ocasión, sino transcurridos unos días más, pues su cultura no se rige por el calendario Gregoriano, si no por el calendario lunar.

¿Qué es el año nuevo Chino?

Según el portal El Mueble.com, en el Año Nuevo chino la fecha varía cada año, pero generalmente cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero. La celebración del Año Nuevo Chino dura aproximadamente 15 días, comenzando con la luna nueva y terminando con el Festival de los Faroles en la luna llena.

Cada año está asociado con uno de los 12 animales del zodíaco chino, que se repiten en un ciclo de 12 años. Cada animal se dice que influye en el carácter y la fortuna de las personas nacidas en ese año. Sin duda, es una época de reuniones familiares. Muchas personas viajan largas distancias para reunirse con sus seres queridos, en lo que se considera la mayor migración humana anual.

¿Cuándo comienza el Nuevo Año Chino 2024?

El 2024 es el año del Dragón, que como todo chino sabe, es el símbolo del dinero y la buena suerte. pic.twitter.com/dBHwxfoKTA — Chespiroto 🇦🇷⭐️ 🇮🇱⭐️🇺🇦⭐️ (@chespiroto) December 31, 2023

En este 2024 el calendario chino comienza el 10 de febrero de 2024, y el animal que regirá en estos 12 meses será el “Dragon de madera”.

Significado del Dragon de Madera

En general, el dragón es visto como el signo más afortunado en el zodiaco chino. Los nacidos en el año del dragón suelen ser considerados carismáticos, confiados, innovadores, ambiciosos, valientes y entusiastas.

El elemento madera aporta características adicionales. Se asocia con el crecimiento, la creatividad, la flexibilidad y la generosidad. Por lo tanto, un dragón de madera podría ser particularmente creativo, expansivo en su pensamiento y capacidad para relacionarse con los demás, y tener una fuerte determinación y moral.

Conociendo nuestro signo según el Horóscopo Chino

A cada signo zodiacal, según la fecha de nacimiento le corresponde un animal en el calendario chino.

Estos son los animales según el año de nacimiento:

• Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

• Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

• Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

• Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

• Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

• Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

• Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

• Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

• Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

• Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

• Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

• Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

De acuerdo con el portal China Highlights citado por AS, los signos del zodíaco chino más afortunados en 2024 serán los monos, los gallos y los cerdos. No obstante, los Bueyes, los Conejos, las Cabras y los Perros no tendrán tanta suerte. La decoración para recibir el nuevo año chino

La decoración es muy importante a la hora de celebrar el año nuevo chino. las casas se suelen decorar con adornos en rojo, desde los clásicos farolillos, hasta carteles con frases de buenos deseos para la llegada del 2024. ¿por qué en rojo? puesto que es un color que, según la cultura asiática, ahuyenta los malos espíritus.

