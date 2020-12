HORARIOS – Walmart y Target en Navidad 2020

Seguramente esta es una de las preguntas que más te has hecho durante la semana próxima a la víspera de navidad y noche buena, ya que Walmart y Target son unas de las cadenas de supermercados más importantes para la mayoría de estadounidenses. Si eres una de las personas que se dejó coger el tiempo, y todavía no has comprado los regalos de navidad para tus familiares y amigos, así que este es un buen lugar para conseguir un gran regalo o tarjeta de regalo a un buen precio.

Por el contrario, si aún no tienes completa la lista de ingredientes para tu cena de navidad, en tu tienda local más cercana, puedes conseguir todo lo que necesitas para lucirte en la mesa. Por eso es tan importante estar al tanto de las horas festivas de Walmart y Target.

Pero, ¿Está Walmart abierto en Navidad 2020?

Tristemente, la respuesta es NO. La cadena de tiendas, que por lo general está abierta las 24 horas del día, durante todos los días del año, no abrirá sus puertas este año para el viernes 25 de diciembre. Este será el único día del año en el que la famosa tienda de artículos al por mayor, estará completamente cerrada.

Lo que respecta al día después de navidad, es decir, el sábado 26 de diciembre, Walmart reanudará el horario habitual, desde las 7:00 am hasta las 11:00 pm. Sin embargo, le recomiendas consultar su tienda más cercana y verificar los horarios antes de ir directamente a alguna tienda.

Las tiendas de Walmart estarán cerradas este 25 de diciembre de 2020

¿Está Target abierto en Navidad 2020?

Lo que respecta a Target, igualmente la respuesta es no. Tal y como lo confirmó un portavoz de Target, la cadena estará cerrada durante todo el día de navidad de este 2020 y reabrirá sus puertas el 26 de diciembre desde las 7:00 am. Sin embargo, los horarios pueden variar según la ubicación, por lo que siempre se recomienda consultar Target.com o la aplicación Target para obtener más información sobre su tienda local.

Las tiendas de Target estarán cerradas este 25 de diciembre de 2020



De igual manera, aquí te dejamos una lista con los nombres de otras de las tiendas que estarán cerradas durante la Navidad de este 2020.

• ALDI

• Burlington

• Costco

• Dollar General

• Kroger

• Michaels

• Publix

• Sam’s Club

• ShopRite

• Stop & Shop

• Trader Joe’s

• The Home Depot

• Wegman’s

• Whole Foods

¿Qué tiendas puedo encontrar abiertas?

Pero tranquilo. No todo está perdido. Hay varias tiendas minoristas que si abrirán sus tiendas este viernes 25 de diciembre, aunque no podamos comprar en Walmart y Target. Tiendas de abarrotes y de conveniencia como CVS, Walgreens, Safeway y Giant Foods estarán abiertas durante este día.

Aquí le dejamos la siguiente lista:

• Acme: ¿Necesitas comida? Acme suele abrir el día de Navidad, sin embargo, el horario puede variar según la ubicación.

• Albertsons: la mayoría de las tiendas permanecen abiertas con horarios reducidos, generalmente de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Cumberland Farms: la mayoría de las tiendas estarán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta la medianoche, y en algunos años dieron café y otras bebidas calientes gratis a todos los clientes la mañana de Navidad.

• CVS: la mayoría de las ubicaciones de CVS estarán abiertas de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., aunque muchas permanecen abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es recomendable llamar con anticipación para conocer el horario de la farmacia.

• QuickChek: las tiendas QuickChek suelen abrir la mayoría de los días festivos, pero con un horario reducido.

• Rite Aid: muchas tiendas estarán abiertas en Navidad y algunas incluso seguirán funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame con anticipación para conocer el horario de la farmacia.

• Safeway: Algunas tiendas, pero no todas, estarán abiertas el día de Navidad, asegúrese de consultar con su tienda local.

• Walgreens: las tiendas Walgreens que operan regularmente las 24 horas, los 7 días de la semana, estarán abiertas en Navidad, y la mayoría de las otras ubicaciones tendrán horarios reducidos, generalmente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Llame con anticipación para conocer el horario de la farmacia.

• Wawa: la mayoría de tiendas Wawa están abiertas en horario normal (generalmente 24 horas al día, 7 días a la semana) todos los días festivos.

• 7-Eleven: su tienda de conveniencia permanecerá abierta en Navidad, y la mayoría de las ubicaciones estarán abiertas todo el día y toda la noche.

