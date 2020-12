HORARIOS – Walmart y Target en Nochebuena 2020

En este año tan particular, enmarcado por la pandemia del coronavirus, trae la fecha más importantes para mucho, como lo son las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Debido a esto, muchas personas están realizando con anticipación sus preparativos para la Nochebuena y así evitar las posibles aglomeraciones en tiendas como Walmart y Target. Sin embargo, es probable que se te haya olvidado alguna cosa importante para la cena de esta noche, o algún regalo de última hora, para ese ser querido. Por ello, no es extraño que debamos ir, una, dos o aveces tres veces a la misma tienda, por eso, es importante que conozcas los horarios de ambas en esta nochebuena 2020. ¿Walmart y Target estarán abiertos en Nochebuena?

¿Está Walmart abierto en Nochebuena 2020?

La respuesta es sí, pero solo durante una parte del día. La tienda estará abierta hasta 6:00 pm de este jueves 24 de diciembre, por lo que si usted está buscando un regalo de último minuto, o un ingrediente para la receta navideña, puede ir a su tienda local más cercana y comprarlo. Recuerde que Walmart cuenta con medidas de bioseguridad para el Covid-19 como el uso de mascarilla y respectivo distanciamiento social.

Las tiendas de Walmart estarán abiertas este 24 de diciembre desde las 7:00 am hasta 6:00 pm

Sin embargo, le recomendamos consultar el horario de apertura específico de su tienda local a través de su función de localización de tiendas.

Ya’ll know these hit different. — Walmart (@Walmart) December 19, 2020

¿Está Target abierto en Nochebuena 2020?

Al igual que Walmart, las tiendas Target también estarán abiertas en Nochebuena y la mayoría de ellas cerrarán a las 8:00 p.m. hora local, dos horas antes que el año pasado, según una actualización en el centro de coronavirus en línea de la compañía.

Las tiendas de Target estarán abiertas este 24 de diciembre desde las 7:00 am hasta 8:00 pm

Dada la pandemia en curso, también es importante que esté al tanto de las precauciones que se están tomando en su tienda Target más cercana, para mantener seguros a los compradores y empleados. Se requiere el uso de mascarillas, se recomienda el respectivo distanciamiento social. Target también ha introducido dispositivos de pago sin contacto y MyCheckout que hacen que sus viajes de compras sean lo más eficientes y seguros posible, así que asegúrese de revisarlos si desea entrar y salir en poco tiempo antes del día de Navidad.

Through Dec. 24, save big on Last Minute Gifts, like select toys, home appliances, TVs & more. Exclusions apply. https://t.co/w6hV93H3eF pic.twitter.com/k2ayCKBDeh — Target (@Target) December 20, 2020

RECUERDE: Tanto en Walmart como Target, por motivo de la pandemia del Covid-19, puede encontrarse con largas filas ya sea dentro de la tiendas, como en los estacionamientos para recoger en la acera o frente a las tiendas, ya que están controlando el aforo de las tiendas.

¿Qué otras tiendas abrirán en Nochebuena 2020?

Es hora de comprar y envolver los regalos de Navidad a último momento y aquí están los grandes almacenes, aparte de Walmart y Target, donde puede comprar hasta tarde en Nochebuena:

Todas estas tiendas estarán cerradas el día de Navidad

• Kmart: operará en el horario normal hasta las 10:00 pm.

• Kohl’s: estarán abiertas hasta las 6:00 pm.

• JCPenney: si adoptan el mismo horario que el año pasado, las tiendas de JCPenney estarán abiertas de 7:00 am a 6:00 pm en Nochebuena,

• Macy’s: estará abierto hasta las 6:00 pm en Nochebuena.

• Sears: En Nochebuena, puede comprar en Sears de 8:00 am a 6:00 pm.

• Dillard’s: estará abierto de 8:00 am a 6:00 pm en Nochebuena.

• Albertsons: permanecerá abierto en Nochebuena hasta las 9:00 pm.

• Publix: Puede comprar en Publix de 8:00 am a 7:00 pm en Nochebuena.

• Barnes & Noble: estará abierto de 8:00 am a 6:00 pm en Nochebuena.

• Best Buy: estará abierto desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm en Nochebuena.

• Lowe’s: Puede comprar hasta las 6:00 pm.

• Dollar Tree: estará abierto desde las 7:00 am y cerrará a las 7:00 pm.

• Bed, Bath & Beyond: la mayoría de las tiendas Bed, Bath & Beyond estarán abiertas de 8:00 am a 6:00 pm.

• Apple: la mayoría de las tiendas Apple suelen estar abiertas hasta las 6:00 pm.

• Dollar General: Las tiendas Dollar General estarán abiertas hasta las 10:00 pm en Nochebuena.

Las tiendas que están entregando paquetes el mismo día en Nochebuena son: Target, Walmart, Best Buy, y Amazon.

