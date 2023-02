Video viral: Una mujer pierde el control cuando su novio la deja en pleno vuelo

Una mujer perdió el control en pleno vuelo al enterarse de que su novio había decidio poner fin a su relación. La reacción de la mujer fue registrada y subida a un video de TikTok que en muy poco tiempo obtuvo decenas de millones de reproducciones.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok @viajestmz, un usuario que acostumbra a compartir videos cortos sobre episodios alocados que ocurren en los aviones. Allí se observa la violenta reacción de la mujer luego de que su novio pusiera fin a su relación delante de todos los pasajeros.

La reacción de la mujer

En la primera parte del video se ve cómo la azafata intenta consolar a la mujer, que luego se desploma sobre el piso y comienza a gritar en el pasillo del avión.

El que ahora es el exnovio de la mujer fue quien tuvo que pedir calma a la tripulación. El hombre, al que se lo ve mantener la calma en todo momento, al parecer advirtió que la mujer podía llegar a reaccionar de esa manera.

Al darse cuenta de que no podía hacer mucho, la azafata cambia de estrategia y le pide que se calme por respeto a los otros pasajeros. “No me importa, no me importa”, vociferaba la mujer..

Polémica en redes sociales

Como suele ocurrir en estos casos, en las redes sociales tomaron partido. Hubo quienes cuestionaron a la mujer y felicitaron al hombre por haberse librado de una novia con ese carácter. En otro sentido, hubo quienes repudiaron la decisión del hombre de poner fin a la pareja en un momento inoportuno.

“Si ella reaccionó así delante de toda la tripulación, no quiero ni pensar cómo reaccionaría si estuvieran solos. Creo que él temía por su seguridad”, fue uno de los comentarios que se leyó en la cuenta de TikTok que publicó el video.

“Pero por qué la deja? Se nota que es tranquila y muy bien portada. Qué misterio”, escribió otro usuario de la red social china.

“No puedo imaginar por qué querría romper con ella, parece encantadora”, ironizó una mujer que también comentó el video.

Lo cierto es que el desconsuelo enfurecido de la mujer requirió la presencia de otros miembros de la tripulación. La pobre azafata que inicialmente prestó ayuda poco y nada pudo hacer al respecto.

