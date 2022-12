¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe?

Este 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe en México, estará de cumpleaños, y cientos de fieles peregrinaran hasta su santuario en la Basílica de la ciudad capital para rendirle veneración, y cantarle las mañanitas a la máxima patrona, no solo cuidadora del pueblo azteca, si no de varios países latinoamericanos que han cultivado su fe en ella.

¿Cuál es la historia de la Virgen Morena?

#VirgenDeGuadalupe forjadora de una patria, signo de unidad social y racial, impulsadora del amor a los hermanos. pic.twitter.com/m76TWsTrln — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 16, 2022

El documento histórico que relata las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio, Beato Juan Diego, entre los días 9 y 12 de diciembre de 1531, está contenido en el libro Nican Mopuah, un escrito en lengua náhuatl “lingua franca” de la Mesoamérica, que todavía es usada por los indígenas en algunas regiones de México.

El título completo del libro es: “Aquí se cuenta se ordena como hace poco milagrosamente se apareció la Perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe”, y la copia más antigua del texto, se halla en la Biblioteca Pública de Nueva York Rare Books and Manuscritos Department. The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation.

El manuscrito fue hecho por un sabio indígena llamado Antonio Valeriano (1520-1605), quien recibió del propio Juan Diego el testimonio de las apariciones marianas, de acuerdo con ACI Prensa.

De acuerdo con el portal Opus Dei, se lee en el Nican Mopohua, que había un indito, un pobre hombre del pueblo, de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuauhtitlán. Un sábado, a hora muy temprana, se encaminó a la ciudad de México para recibir la instrucción en la doctrina cristiana. Al pasar junto a un pequeño cerro llamado Tepeyac, oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros preciosos.

Maravillado, aquel hombre creía hallarse en el paraíso. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: “Juanito, Juan Dieguito”. Muy contento se dirigió a donde la voz procedía y vio a una noble Señora que allí estaba de pie y lo llamó para que se acercara a Ella. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza: su vestidura era radiante como el sol; y la piedra, el risco en el que estaba de pie, lanzaba rayos resplandecientes.

Juan Diego se postró y escuchó su palabra, sumamente agradable, muy cortés, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Ella le dijo: “Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?”. Él respondió: “Señora y Niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatelolco, a seguir las cosas divinas, que nos dan nuestros sacerdotes, delegados de Nuestro Señor”.

El primer retrato del ayate de san Juan Diego a la imagen de la Virgen de Guadalupe. La tarde del 18 de mayo de 1923, el fotográfo Manuel Ramos tuvo el honor de ser el primero en retratar directamente del ayate de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Gpe, sin vidrio protector. pic.twitter.com/lLsQyhg1H7 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) November 14, 2022

Enseguida la Santísima Virgen comunicó a Juan Diego cuál era su voluntad: “Sabe y ten bien entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador de los hombres, del que está próximo y cerca, el Dueño del cielo el Señor del mundo. Deseo vivamente que aquí me levanten un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa; porque yo en verdad soy vuestra Madre compasiva, tuya y de todos vosotros que vivís unidos en esta tierra, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, que me invoquen, me busquen y en mí confíen; allí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores”.

Después, Nuestra Señora le ordenó que se presentara ante el obispo fray Juan de Zumárraga, para hacerle saber su deseo y concluyó: “Y ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño; anda y pon todo tu esfuerzo”.

Pero no fue creído el buen indio cuando reveló al prelado cuánto la Virgen le había dicho. Y muy compungido volvió al cerro de Tepeyac, para comunicar el fracaso de su embajada y pedir a la Santísima Virgen que enviara a alguien más digno: una persona principal y respetada a quien dé seguro darían mayor crédito. Pero escuchó esta respuesta:

“Oye, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad; pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad”.

Confortado de este modo, reiteró Juan Diego su ofrecimiento de presentarse al obispo y así lo hizo al día siguiente. Después de ser interrogado, tampoco en esta ocasión fue creído. Fray Juan le pidió una señal inequívoca de que era la Reina del Cielo quien le enviaba. Juan Diego se presentó de nuevo a la Virgen en Tepeyac para dar sus explicaciones y la Señora le prometió entregarle una señal irrefutable al día siguiente.

Pero Juan Diego no volvió porque, al regresar a su casa, encontró a su tío Juan Bernardino en trance de muerte. Buscó un médico, pero ya era inútil. Transcurrió esa jornada, y al llegar la noche, su tío le rogó que buscara a un sacerdote para confesarse y bien morir. El martes de madrugada, se puso Juan Diego en camino y, al llegar cerca del cerro de Tepeyac, decidió dar un rodeo para evitar encontrarse con la Señora. En su ingenuidad, pensaba que sí se demoraba no llegaría a tiempo de que un sacerdote confortara a su tío.

Pero la Virgen le salió al encuentro y tuvo lugar ese encantador diálogo, que nos ha transmitido con toda su frescura el Nican Mopohua: le dijo: “¿qué hay, hijo mío el más pequeño? ¿A dónde te diriges?”.

Juan Diego, confuso y temeroso, le devolvió el saludo: “Niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, oh, mi Señora y Niña mía?”.

Y explicó humildemente por qué se había apartado de la misión recibida. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen:

“Oye y ten bien entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos? ¿Qué más has menester?”.

Es bien conocido el desenlace de la historia: el prodigio de las rosas florecidas en la cumbre del cerro, que fueron depositadas en la tilma de Juan Diego por la Virgen, y llevadas a fray Juan de Zumárraga, como prueba de las apariciones; y como, al desplegar Juan Diego su tosca prenda, apareció la maravillosa imagen, no pintada por mano de hombre, que todavía hoy se conserva y venera.

El tío de Juan Diego sanó y vio a la Santísima Virgen, que le pidió fuera también él a ver al obispo para revelar lo que vio y de qué manera milagrosa le había Ella sanado; y como bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, según el portal Opus Dei.

