Hermano de Selena Quintanilla: ¿Dónde está A.B. Quintanilla ahora?

El hermano de Selena Quintanilla Pérez, A.B. Quintanilla, continuó su carrera musical después de la prematura muerte de su hermana. Ahora es uno de los muchos miembros de la familia que aparecen en la nueva serie de Netflix, Selena. Esto es lo que A.B. Quintanilla está haciendo hoy.

A.B. Quintanilla sigue siendo músico y formó Elektro Kumbia en 2017

Abraham Quintanilla fue miembro del grupo original Los Dinos en la década de 1960, pero Selena llevó al nuevo grupo a la fama cuando se convirtió en Selena y Los Dinos, informó The New York Times. La hermana de Selena, Suzette, estaba en la batería y su hermano, Abraham Quintanilla III (más comúnmente conocido como A.B. Quintanilla) estaba en el bajo.

Hoy, A.B. Quintanilla es músico, compositor y productor y ha estado involucrado en la música desde la muerte de su hermana. En 2016 formó Elektro Kumbia y firmó con DEL Records, lanzando el sencillo Pina Colada Shot en 2017.

En 2017, lo “buscaban” por falta de pago de manutención infantil, pero luego lo liberaron por falta de pruebas

Quintanilla tiene ocho hijos, informó People en 2017. Fue incluido en la lista de las 10 personas más buscadas del condado de Nueces en agosto de 2017, informó People, debido a la falta de pagos de manutención infantil.

En 2017, Dallas News informó que fue encontrado en desacato al tribunal en 2015 por deber $36,809 en manutención infantil y $87,000 dos años después. People informó que fue arrestado durante una audiencia judicial sobre los pagos de manutención de los hijos, pero luego liberado por falta de pruebas.

En ese momento, su padre Abraham Quintanilla escribió en Facebook: “Para todos aquellos que estaban desinformando en las redes sociales que AB estuvo en la cárcel por mucho tiempo NO ES CIERTO, él está en casa disfrutando de unos tacos. Está muy claro cómo se descubre quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son tus enemigos. Estoy llevando una lista”.

A.B. Quintanilla dijo sobre el arresto: “Siete hijos de mujeres diferentes y dos matrimonios. ¿Por qué es que solo una [mujer] me está haciendo esto? … No merezco nada de lo que me está pasando”.

Es muy cercano a su familia

Suzette Quintanilla, la hermana de Selena, lleva una relación muy estrecha con su hermano y algunas veces publica sobre él en las redes sociales.

A.B. Quintanilla publica sobre su relación amorosa con Anjelah, que aún se mantiene fuerte.

En abril, brindo un concierto en vivo en Facebook e Instagram para celebrar el cumpleaños de su hermana Selena, informó Caller Times. La actuación también se organizó para apoyar al hospital infantil St. Jude.

Él y su banda también iban a actuar en el concierto tributo a Selena XXV en el Alamodome, pero ese concierto tuvo que cancelarse debido a la pandemia.

Suzette Quintanilla emitió un comunicado sobre la decisión, escribiendo: “Después de analizar cuidadosamente las opciones disponibles durante estos tiempos difíciles, hemos tomado la decisión de cancelar el concierto tributo a Selena, SELENA XXV. Esta fue una decisión muy difícil de tomar. El futuro es impredecible y sentimos que no podemos crear responsablemente un evento de esta magnitud para los fanáticos. Gracias por su comprensión. Nos gustaría agradecer a todos los trabajadores esenciales y a todas las personas que han trabajado arduamente por el bien de todos nosotros. Debemos asegurarnos de que todos estamos haciendo nuestra parte para mantener a nuestros vecinos sanos y salvos durante este tiempo”.

