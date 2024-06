¿El hermano de Ángela Aguilar apoya su noviazgo con Christian Nodal?

Emiliano Aguilar, es el hermano mayor de Ángela Aguilar, se pronuncia sobre el romance de su hermana con el cantante Christian Nodal. Durante una entrevista con El Gordo y la Flaca, Emiliano no pudo evitar los cuestionamientos sobre la nueva relación de su hermana menor. “A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes a mí a Instagram (atacando) cuando yo la neta no tengo nada que ver con esto. Yo estoy la verdad muy enfocado en lo mío nomás. Pero sí, le deseo lo mejor. Le deseo que esté bien”, dijo Emiliano, quien no ha tenido una buena relación con su famoso papá Pepe Aguilar.

Así es, el hermano mayor de Ángela nunca ha hablado con Nodal. Pero si tuvo la oportunidad de conocerlo hace varios años atrás cuando se lanzó como cantante. “La primera vez que conocí a Nodal fue hace mucho cuando empezaba a abrir los shows para mi papá, pero desde ese entonces yo no he hablado con él”, reveló Emiliano.

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar, fruto de su relación con la también intérprete Carmen Treviño. El joven no convive con la dinastía Aguilar. El joven ha preferido mantenerse lejos de la música regional mexicana. Y acaba de lanzarse como cantante de rap.

No todo ha sido felicidad en la vida de Emiliano, pues fue en el año 2017 cuando fue detenido en Estados Unidos y acusado de haber intentado ingresar a cuatro personas ilegales al país.

Emiliano, quien es el mayor de los cuatro hijos de Pepe Aguilar, estuvo en la cárcel tres años, y tuvo que pagar 15 mil dólares como fianza. Luego tuvo que pasar seis meses en rehabilitación. Pero hoy su vida es diferente ya que hasta se convirtió en padre.