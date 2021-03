Murió el actor latino Henry Darrow: ¿Cómo murió la estrella de El Zorro?

Henry Darrow, conocido por sus papeles en proyectos como The Hitcher, Zorro y The High Chaparral, falleció el domingo 14 de marzo, en su casa en Wilmington, Carolina del Norte. El expublicista de Darrow, Michael B. Druxman, confirmó la muerte en una publicación de Facebook el lunes. El actor, cuyo nombre real era Enrique Tomás Delgado Jiménez tenía 87 años.

Darrow fue un actor de televisión prolífico, con más de 145 créditos. Comenzó su carrera como actor a fines de la década de 1950 y se convirtió en un actor muy conocido, especialmente en el género occidental, en la década de 1960. Además apareció en varios programas de televisión populares, incluidos General Hospital, The Outer Limits, Bonanza, Gunsmoke, Mod Squad, The New Dick Van Dyke Show, Hawaii Five-O, Magnum PI, TJ Hooker, The Golden Girls y The Bold and The Beautiful.

Darrow también era miembro de la familia Star Trek. Apareció en un episodio de Star Trek: The Next Generation y dos episodios de Star Trek: Voyager.

Una pérdida para la familia de “Star Trek”

La primera aparición de Darrow en el universo de Star Trek fue en la primera temporada de Star Trek: The Next Generation. En el episodio “Conspiracy”, interpretó a un almirante vulcano llamado Savar. Cuando la tripulación del Enterprise regresó a la Tierra y se dirigió al Cuartel General de la Flota Estelar para discutir la posibilidad de una conspiración masiva dentro de la organización, el Almirante Savar dio la bienvenida a casa al Capitán Picard. Picard y el comandante Riker pronto descubrieron que Savar era parte de la conspiración, porque estaba siendo controlado por un extraterrestre parásito.

Luego apareció en Star Trek: Voyager, como el padre del comandante Chakotay, Kolopak. Darrow interpretó a Kolopak en un par de episodios de la segunda temporada, “Tattoo” y “Basics Part I”.

En el episodio “Tatuaje”, Kolopak apareció en los flashbacks de Chakotay mientras investigaba extraños símbolos encontrados en una luna desierta, que le recordaban los símbolos de la tribu en la que se crió. Estos flashbacks revelaron que Chakotay nació en una tribu nativa americana que vivió en la Zona Desmilitarizada. Su padre se unió a los Maquis para defender a su pueblo de los cardassianos.

En el episodio “Basics Part I”, Kolopak llevó a Chakotay en una búsqueda de visión.

Después de descubrir que Seska estaba embarazada de un hijo que, según ella, era suyo, Chakotay buscó el consejo de su padre. A través de la búsqueda de la visión, Kolopak le mostró a Chakotay la historia de su tribu, incluida su creencia de que cualquier niño nacido en la tribu, bajo cualquier circunstancia, era un regalo de honor. Esto ayudó a Chakotay a solidificar su decisión.

Kolopak es probablemente el papel de Darrow que se quedó grabado en la mente de los fanáticos. Su interpretación del sabio y tradicional padre nativo americano de Chakotay estableció las raíces de Chakotay y desarrolló su historia de fondo, incluida la razón por la que se unió a los Maquis.

Una carrera revolucionaria

A fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, cuando Darrow comenzó su carrera, era uno de los pocos actores hispanos en la televisión. Cuando consiguió el papel de Zorro, Darrow se convirtió en el primer actor hispano en interpretar el papel. Fue ampliamente reconocido como el primer galán latino de la televisión.

Darrow fue a la escuela de actuación en Puerto Rico, y poco después se mudó a Hollywood para comenzar su carrera. En 1967, consiguió el papel más importante de su carrera: Manolito Montoya en The High Chaparral. En ese momento, había muy pocos personajes latinos en la televisión, e incluso menos actores latinos para dar vida a esos papeles. Darrow fue uno de los primeros y muy pocos actores latinos en interpretar a un personaje latino.

En 2012, los American Latino Media Arts Awards honraron a Darrow con el premio Ricardo Montalbán Lifetime Achievement Award por su interpretación revolucionaria de los personajes latinos a lo largo de su carrera. Ese mismo año, Darrow se retiró de la actuación.

