Héctor Parra es declarado inocente de abuso sexual

El actor Héctor Parra se encuentra tranquilo tras recibir una buena noticia el 11 de mayo. Este jueves el actor fue absuelto del delito de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman. “Como era de esperarse, mi papá fue absuelto en su totalidad”, comentó Daniela Parra, hija de Héctor. “El abuso sexual ya quedó totalmente descartado y sólo queda una cosa por resolver. Son muy buenas noticias y ya estamos a mitad del camino, yo sé que mi papá saldrá caminando de esas puertas muy pronto. La verdad está de nuestro lado y se está haciendo justicia”.

Los medios reportan que le jueves 11 de mayo se celebró la penúltima audiencia en el caso con la presencia de Alexa y Ginny Hoffman, Daniela Parra y el acusado, Héctor Parra. El juicio duró alrededor de dos horas y media, tiempo en el que se determinó si el actor era absuelto o no de los delitos por los que era investigado.

La abogada del actor dijo lo siguiente: “Está absuelto el señor Héctor Parra de siete abusos sexuales, vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo para el otro delito, corrupción de menores. (De) Los siete tocamientos fue absuelto, tenemos uno pendiente, derivado de, pero no en su conjunto”.

A través de sus Instagram Stories, Daniela compartió un mensaje en el que expresó su felicidad por el hecho de que su padre haya sido declarado inocente y aseguró que ella nunca dejó de apoyarlo ni de conseguir pruebas para demostrar la verdad, informa Mezcalent.

Héctor Parra aún no está libre

A pesar que fue absuelto por abuso sexual, el actor espera una nueva audiencia para el próximo 18 de mayo en la que se determinará si es culpable o inocente del cargo de corrupción de menores.

Play

PRIMERAS DECLARACIONES de Daniela Parra: Héctor “N” es ABSUELTO de 7 delitos en su contra #DanielaParra, hija de #HéctorN habla por PRIMERA VEZ sobre la resolución del caso del actor. Fue absuelto de 7 delitos en su contra y el 18 de mayo será el siguiente fallo No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com O en… 2023-05-12T04:08:56Z

La hija de menor de Héctor, Alexa, lo acuso de abuso sexual en 2020. El 15 de junio, Héctor fue arrestado. Desde entonces ha estado en la cárcel en el Reclusorio Oriente, en Ciudad de México.

Alexa Parra se pronuncia

Después que Héctor quedará absuelto de abuso sexual contra su hija menor Alexa. Ella dijo lo siguiente: “El delito que cometió lo metieron en corrupción de menores que es más grave que abuso sexual. Entonces pues el abuso sexual digamos que se canceló y por eso están diciendo que quedó absuelto y que es inocente. No es así, de hecho está en un delito peor del que lo están absolviendo…Decidí denunciar a mi padre por el hartazgo de ver que salía en televisión asegurando que él era inocente. Lo único que busco es justicia, sea lo que sea que eso implique legalmente”.

Según Alexa el supuesto abuso empezó cuando ella tenía seis años y no entendía lo que estaba pasando. “Yo me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá haga un daño así?. Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía: ‘No, pues es mi papá’”, declaró a Infobae.

La joven dice que las supuestas violaciones de las que fue víctima terminaron cuando ella empezó a tomar distancia a los 13 años de edad, y se lo contó a su mamá. “Ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba si tenía sentido”, contó Alexa, quien decidió acusar a su papá cuando cumplió la mayoría de edad.