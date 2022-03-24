Heat Latin Music Awards 2022: Lista completa de nominados

El rapero puertorriqueño Bad Bunny con un total de cinco nominaciones lidera la lista de nominados a los Heat Latin Music Awards 2022. La séptima edición de la ceremonia de premiación se celebrará el próximo 2 de junio en las paradisíacas playas de Cap Cana en la República Dominicana.
Personalidades como Karol G, Wisin, J Balvin, Greeicy y Maria Becerra cuentan con cuatro nominaciones a los Heat Latin Music Awards, una de las premiaciones más importantes en la industria de la música de habla hispana.
Este año, por primera vez, se entregará el reconocimiento “Artista Tendencia de LosHeat.Tv” a la celebridad que logre la mayor interacción posible a través de la plataforma digitales de los Premios Heat.
Conoce la lista completa de nominados a los Heat Latin Music Awards 2022:
MEJOR ARTISTA MASCULINO
- J BALVIN
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- CHRISTIAN NODAL
- ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- NACHO
- MALUMA
- BAD BUNNY
- CARLOS VIVES
- WISIN
MEJOR ARTISTA FEMENINO
- KAROL G
- FARINA
- ROSALÍA
- GREEICY
- EMILIA MERNES
- NATHY PELUSO
- ANITTA
- MARIA BECERRA
- EVALUNA MONTANER
MEJOR GRUPO O BANDA
- MORAT
- GRUPO FIRME
- CNCO
- ALEXIS Y FIDO
- WISIN & YANDEL
- CULTURA PROFÉTICA
- ZION & LENNOX
- PISO 21
- MAU Y RICKY
- AVENTURA
MEJOR ARTISTA ROCK
- JUANES
- MORAT
- MANÁ
- ATERCIOPELADOS
- FITO PÁEZ
- LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
- MALA BENGALA
- DIAMANTE ELÉCTRICO
MEJOR ARTISTA POP
- GREEICY
- MIKE BAHÍA
- TOMMY TORRES
- PEDRO CAPÓ
- SEBASTIÁN YATRA
- CAMILO
- LUIS FONSI
- MANUEL TURIZO
- KATIE ANGEL
- FONSECA
MEJOR ARTISTA URBANO
- KAROL G
- BAD BUNNY
- J BALVIN
- ARCANGEL
- ELADIO CARRION
- EL ALFA
- FARRUKO
- OZUNA
- JHAY CORTEZ
- NICKY JAM
- WISIN
MEJOR ARTISTA TROPICAL
- GILBERTO SANTA ROSA
- ROMEO SANTOS
- LUIS FIGUEROA
- YAHAIRA PLACENCIA
- WILLY GARCÍA
- EDDY HERRERA
- GABRIEL PAGÁN
- MARC ANTHONY
- CARLOS VIVES
- SILVESTRE DANGOND
MEJOR ARTISTA REGIÓN SUR (CHILE, ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY Y PERÚ)
- NATHY PELUSO
- ANITTA
- EMILIA MERNES
- DUKI
- BIZARRAP
- MARIA BECERRA
- NICKI NICOLE
- TIAGO PZK
- LESLIE SHAW
MEJOR ARTISTA REGIÓN ANDINA (COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA)
- NACHO
- MIKE BAHÍA
- MIRELLA CESA
- EVALUNA
- DANNY OCEAN
- BLESSD
- RYAN CASTRO
- JEAN PIERO
- FEID
- KATIE ANGEL
MEJOR ARTISTA REGIÓN NORTE (CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y CARIBE)
- SECH
- BOZA
- JUSTIN QUILES
- JAY WHEELER
- JD PANTOJA
- SOFÍA REYES
- DALEX
- INGRATAX
- KENIA OS
- ALEX ROSE
ARTISTA REVELACIÓN
- BLESSD
- JD PANTOJA
- BIZARRAP
- TIAGO PZK
- RYAN CASTRO
- KHEA
- ÁLVARO DÍAZ
- FEID
PROMESA MUSICAL
- DEKKO
- EIX
- KAMM
- NICOLE VEGA
- ANNASOFIA
- CHRIS LEBRÓN
- MAXI
- THE CHANGE
- YOZUEL
- ALVARO ROD
- KIM LOAIZA
- ANDREÍNA BRAVO
- St. PEDRO
INFLUENCER DEL AÑO
- KUNNO
- FELIPE SARUMA
- LUISA FERNANDA W
- DOMELIPA
- CALLE Y POCHÉ
- LUISITO COMUNICA
- SANTIAGO MATIAS / ALOFOKE
- MARKO
- SEBAS
- MOLUSCO
- ANDREA VALDIRI
- LOS POLINESIOS
- IBAI
- EL CHOMBO
MEJOR ARTISTA REGIONAL POPULAR
- PIPE BUENO
- JESSI URIBE
- LOS ÁNGELES AZULES
- GRUPO FIRME
- CHRISTIAN NODAL
- YEISON JIMENEZ
- PAOLA JARA
- FRANCY
- ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- ÁNGELA AGUILAR
MEJOR ARTISTA URBANO DOMINICANO
- EL ALFA
- ROCHY RD
- KIKO EL CRAZY
- CHIMBALA
- NATTI NATASHA
- BULOVA
- ROSALY RUBIO
- MARK B
- MOZART LA PARA
- QUIMICO ULTRA MEGA
- LA MATERIALISTA
MEJOR VIDEO
- LEJOS CONMIGO (GREEICY, ALEJANDRO SANZ)
- SAOKO (ROSALÍA)
- LA FAMA (ROSALÍA, THE WEEKND)
- VOLVÍ (AVENTURA, BAD BUNNY)
- TACONES ROJOS (SEBASTIÁN YATRA)
- IN DA GUETTO (J BALVIN, SKRILLEX)
- DON’T BE SHY (TIËSTO, KAROL G)
- BUENOS DÍAS (WISIN, CAMILO, LOS LEGENDARIOS)
- LO SIENTO BB (TAINY, BAD BUNNY, JULIETA VENEGAS)
- ENTRE NOSOTROS REMIX (TIAGO PZK, LIT KILLAH, MARIA BECERRA, NICKI NICOLE)
2005 (FONSECA, GREEICY, CALI Y EL DANDEE
MEJOR COLABORACIÓN
- NO TE DESEO MAL (ELADIO CARRION, KAROL G)
- QUÉ MÁS PUES? (J BALVIN, MARIA BECERRA)
- BOTELLA TRAS BOTELLA (GERA MX, CHRISTIAN NODAL)
- MEDALLO (BLESSD, JUSTIN QUILES, LENNY TAVÁREZ)
- ELLA REMIX (BOZA, LUNAY, LENNY TAVÁREZ, JUHN, BEÉLE)
- MON AMOUR REMIX (ZZOILO, AITANA)
- VOLANDO REMIX (MORA, BAD BUNNY, SECH)
- LOCO (JUSTIN QUILES, CHIMBALA, ZION & LENNOX)
- AFTER PARTY (ALEX SENSATION, FARRUKO, PRINCE ROYCE, MARIAH ANGELIQ Y KEVIN LYTTLE)
- FIEL REMIX (WISIN, JHAY CORTEZ, ANUEL AA, MYKE TOWERS Y LOS LEGENDARIOS)
- DISCOTECA (IAMCHINO, PITBULL)
- LA MITAD (NACHO, CARLOS VIVES, MIKE BAHÍA)