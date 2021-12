El poderoso mensaje que la nueva Miss Universo: ¿Qué dijo tras ganar?

La noche del domingo 12 de diciembre la Miss India Harnaaz Sandhu fue coronada como la nueva Miss Universo, y tras recibir el título de manos de la mexicana Andrea Meza, como la habíamos vaticinado, la reina de belleza comenzó a usar el poder que tiene su voz en el mundo para enviar un mensaje.

La Miss Universo hizo un llamado a sus seguidores a que crean en sí mismos, destacando que esa es la verdadera fuerza que puede lograr cambios en la gente.

La espectacular india de 21 años colgó en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores una fotografía con su corona, y acompañó la imagen con su poderoso mensaje sobre quererse a sí mismos y creer.

“Lo hicimos”, comentó la reina de belleza aplaudiendo su hazaña. “🥺 Dije en mi respuesta final que creía en mí misma, y por eso estaba en ese escenario”.

La nueva Miss Universo mencionó además que es importante ser agradecidos con aquellas personas que forman parte de los proyectos de cada quien, y con el ejemplo, lanzó una larga lista de agradecimientos hacia aquellos que fueron clave en su triunfo como la más bella del planeta.

“Quiero mencionar a algunas personas que también creyeron en mí. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia y amigos que han estado conmigo sin importar nada, me han visto caer y levantarme y han estado ahí apoyándome en todo momento. ❤️ @ ruby6100 @hsmusics”, dijo la modelo y actriz. “Gracias @naughtynatty_g por ser la fuerza impulsora. Tu energía es contagiosa y todavía recuerdo cómo entrabas a la sala y de repente se llenaba de buenas vibraciones en los días más agotadores durante el certamen nacional. Me motivaste y sus momentos de “Chak de phatte” se han quedado conmigo durante todo mi viaje aquí. Espero haber podido brindarte ese tipo de felicidad cuando me viste ganar hoy. ❤️”.





“Gracias @ vineetjain12 por darme esta oportunidad y la plataforma en LIVA Miss Diva 2021 y tener la fe en mí de que podría representar a la India a nivel internacional. 🙏 Gracias a mis panelistas y diseñadores que hicieron a la mujer que ganó la corona para la India hoy. 🙏 Gracias al equipo de @missdivaorg, por apoyarme, apoyarme y ser mi fuerza motriz para ganar la corona. Gracias a @missuniverse @realpaulashugart por creer que me merecía esta hermosa corona y la responsabilidad de ser llamada Miss Universo”, agregó Miss Universo.

Harnaaz concluyó su mensaje mostrándose agradecida con los milloens de seguidores que se echó al bolsillo en todo el mundo, donde aplaudieron su coronación como una de las menos discutidas en toda la historia del certamen.

“Por último, gracias a todos los que me han colmado de tanto amor. Estoy abrumada”, mencionó Miss Universo.

En sus respuestas a las preguntas en la gala final, la reina también se refirió a la importancia de tomar conciencia sobre la protección del medio ambiente para luchar contra el cambio climático.

