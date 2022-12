Hanukkah 2022: Frases para compartir

El festival judío de las luces, Hanukkah que se celebra generalmente a finales de noviembre y comienzos de diciembre, es para el pueblo descendiente de Abraham como la Navidad de los fieles católicos y cristianos.

Para el pueblo de Israel, conmemorar “el milagro de la luz” sucedido en el segundo templo de Jerusalén, luego de la batalla independendista con los griegos, es honrar la fe en Dios, de que todo lo malo y la oscuridad se irán por la gracia y la bendición del amado padre que nunca abandona a sus hijos.

Dios es el óleo, que mantiene la llama viva del amor, la esperanza, la fe, la dedicación, y todos aquellos valores que mantienen unida a la familia, y en estos días en que todos estos sentimiento se validan y afloran, no hay nada más especial que compartir unas bellas frases del Dia de Janucá, con todos nuestros familiares, amigos, colegas y allegados, para hacerles saber que no están solos, y una mano amiga siempre les sostiene en sus dificultades, y que además les auguramos los mejores deseos para que el año venidero, llene sus espíritus y conciencias de mucha luz, para que sus caminos siempre estén señalados y no se pierdan de ellos.

Hanukkah 2022 comienza este domingo 18 de diciembre

A continuación, te compartimos los más bellos mensajes de un feliz Janucá, para que los envíes a través de las redes sociales a los seres más importantes de tú vida.

Diez frases para compartir en Hanukkah 2022

1. “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”- Zacarías 4: 6

2. “Que el brillo de Janucá llene tu vida de felicidad y alegría eternas…. Que toda la alegría de estas ocho noches permanezca en tu vida para siempre…. Enviando lo mejor en esta ocasión especial a las personas más hermosas que conozco … Feliz Hanukkah para ti”.

3. “Cuando la fe nos inspira, podemos cambiar el mundo”.

4. “Les deseo a todos unas cálidas y maravillosas vacaciones. ¡Que tengas una Jánuca bendecida y un año nuevo!”

5. “La luz del espíritu nunca muere”.

🕎 Os invitamos a celebrar la fiesta judía de las luminarias, Janucá, los días 21, 22 y 23 de dicembre en el Museo Judío de Béjar ⬇️https://t.co/xrS6HYgJe7#bejar #januca #Hanukkah2022 pic.twitter.com/HS3czHi6W9 — Museo Judío Béjar (@Museojudiobejar) December 7, 2022

6. “Enviando los mejores deseos de Hanukkah para usted y su familia…. Deseo que seas bendecido con la luz de la fe y el amor de tus seres queridos y cercanos… Que la calidez de tus relaciones siempre mantenga una sonrisa en tu rostro…. Te deseo una feliz Hanukkah”.

7. “La luz de la guerra y la luz de la paz”.

8. “Deseo que al celebrar este festival divino de las luces… su fe se renueve y su tradición se conserve para los próximos años… Que los rostros felices de sus seres queridos siempre difundan positividad y alegría en su vida…. Te deseo una feliz Hanukkah”.

9. “No hay problemas, sólo oportunidades para crecer” – Rabanit Dina Weinberg

10. “Que el buen humor y los colores positivos de Hanukkah te rodeen y te dejen con un corazón feliz. Deseos cálidos en Hanukkah para ti”.

LEER MÁS: Tormenta provoca nieve, fuertes lluvias y algunos tornados en varias zonas de EE.UU.