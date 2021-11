Hanukkah 2021: ¿Cuál es el significado de esta celebración?

Reconocida dentro de la comunidad judía también como el “Festival de las Luces”, Hanukkah es la fiesta más esperada y alegre que se celebra durante ocho días todos los años entre finales de noviembre y comienzos de diciembre, cuatro días antes de que aparezca en el firmamento la luna nueva.

Hanukkah 2021 será del 28 de noviembre al lunes 6 de diciembre

De esta manera, teniendo en cuenta que los judíos utilizan el calendario hebreo, el lunisolar, este 2021 la fiesta de Janucá se celebrará en el mes de Kislev, el día 25, lo que se traduce en el calendario Gregoriano que la conmemoración será el domingo 28 de noviembre, y culminará el lunes 6 de diciembre.

¿Cuál es el significado de Hanukkah?

La celebración de Hanukkah enseña a todos los judíos que esta festividad rinde homenaje a la sublevación y triunfo del ejercito macabeo en contra de las políticas del gobierno del Imperio Seléucida Helenístico, en los años 167-160 a.C. Una lucha que se dio ante la prohibición del culto y la practica de la religión del judaísmo, como también ante las intenciones del Rey Antíoco de hacer que los judíos oraran e hicieran sacrificios en nombre de los dioses griegos.

Esta guerra que duró tres años, dejó al pueblo judío devastado y con su templo totalmente destruido y profanado, por lo que los macabeos procedieron a reconstruirlo y limpiarlo.

Para hacer la purificación del Templo de Jerusalén, y a la vez celebrar el triunfo, los macabeos quisieron hacer el ritual de encendido del candelabro de las siete puntas (menora), pero contaban con solo un poco de aceite de kosher, del que pensaban solo les alcanzaría para encender el sirio del primer día, pero sucedió que milagrosamente el óleo les alcanzó para encender el resto de velas del candelabro, sosteniendo la llama por un tiempo de ocho días, de ahí que la celebración de las luces dure todo este tiempo.

Según la tradición judía, se celebra un milagro: dentro del Templo, los Macabeos encontraron suficiente aceite consagrado para encender la llama eterna en el Templo por un solo día, pero milagrosamente el aceite duró ocho días, lo suficiente para producir aceite nuevo.

“Esta es la razón por la que Hanukkah se celebra durante ocho días”, afirmó la Dra. María Diemling, lectora de relaciones judeocristianas.

Las luces de la ‘Menorá’

Según Sobre Historia, hablar de la januquiá, es hablar del ya famoso candelabro de ocho brazos con uno de ellos algo más largo. La primera noche se enciende la vela en el brazo más alto.Tras esto, cada día se enciende una vela nueva, hasta completar los ocho días con ocho velas.

Las velas deben durar, mínimo, 30 minutos encendidas. Y si se puede, ponerlas junto al portal de la casa, pero fuera de ella. De hecho, en Israel, muchas casas tienen pequeñas cajas de cristal, para que las velas se mantengan encendidas en invierno.





Play



Video Video related to hanukkah 2021: ¿cuál es el significado de esta celebración? 2021-11-28T05:00:39-05:00

¿Qué es la menorah?

En hebreo la palabra “menorá” quiere decir candelabro y es precisamente lo que era. La Menorá es una estructura de siete brazos, en donde están dispuestas la misma cantidad de sirios. Tiene un brazo central del cual se desprende fuego divino inextinguible y tres brazos por cada costado que se dirigen hacia el centro. Se describe en sus inicios como una estructura de poco menos que metro y medio, hecha de oro y en cuya base se encontraba un taburete de tres escalones.

Su significado se extiende a la orden que le dio Dios a Moisés, cuando le pidió entre otras cosas, crear un objeto particular, destinado a convertirse en el símbolo de la religión judía: “Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza”. (Éxodo 25,31)

De hecho, después de las Tablas de la Ley, este es el objeto más sagrado del templo, por representar la relación entre Dios y el hombre, en el lugar más sagrado para el judaísmo. De igual manera, cada brazo, tiene un significado especial; el brazo central representa la luz de Dios y su sabiduría siempre infinita. Los seis brazos son la sabiduría del hombre y los caminos para acercarse a Él.

También representan las características del corazón que pueden ser perfeccionadas. Las copas invertidas sobre las cuales se ponía el aceite representan que la luz espiritual es interior, emana de adentro y no desde afuera. Así, todas las llamas de las velas encendidas son la llama eterna de la alianza Dios – hombre.





Play



How To Light the Menorah for Hanukkah Learn to light the Hanukkah candles here! Our video explains what to do for Hanukkah’s eight nights. Happy Hanukkah! Subscribe to our channel so you won't miss any of our videos. 2016-12-13T21:20:38Z

Finalmente, cabe decir, que debido a que la historia de Hanukkah sucedió mucho después de haberse escrito el libro sagrado del Torá, esta festividad y todo el contexto en que se dio no está contenida en las escrituras de esta.

LEER MÁS: ¿Hay ofertas especiales de Chick-fil-A para Black Friday 2021?