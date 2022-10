Halloween 2022: ¿A qué hora se piden los caramelos este 31 de octubre?

Se aproxima la noche de Halloween este próximo 31 de octubre, y la fiesta que anuncia que la navidad está cerca, es la celebración más esperada desde los más chicos hasta los más grandes, para poder salir a las calles con sus novedosos y divertidos disfraces para cantar el “Trick or Treat, Halloween, quiero dulces para mí”.

Todas las casas engalanadas con fantasmas, brujas, calabazas, arañas y demás figuras terroríficas, esperan por los cientos de niños que arrimarán hasta sus puertas para recibir de su parte las apetecidas golosinas y chocolates.

Pero, ¿a qué hora deben salir a pedir los dulces?

Como lo dicta la tradición cultural desde tiempo atrás, la hora para que niños y adultos salgan a pedir dulces a las calles de sus ciudades y a las casas vecinas, es en la propia noche del 31 de octubre, que en este 2022 caerá un día lunes. Sin embargo, desde hace varios años, la fiesta ha tenido una acogida tan grande, motivada por la modernidad y el consumismo que la festividad se ha extendido a días antes y posteriores a la fecha original de la celebración. Es costumbre hoy en día que centros comerciales, lugares de trabajo, escuelas, colegios, fiestas en casa, apartamentos, en bares y discotecas se programen con sus eventos para disfrutar de la noche de brujas.

Recomendaciones para salir a pedir los dulces este 31 de octubre

De acuerdo con CNN en Español, si vas a salir a pedir dulces y golosinas, hay que tener la mejor disposición y ser muy amable. Hay que recordar que no es obligación de las personas el obsequiar dulces, quienes lo hacen es porque encuentran una motivación para hacerlo: les gusta ver a los niños felices, compartir con los demás, o simplemente les complace participar de la festividad de la noche de brujas. Entonces, no está por demás ser amable, y dar gracias por lo poco o nada que te puedan dar.

Ahora bien, si por casualidad encuentras los dulces servidos a tu disposición, no tomes más de los necesarios, recuerda que otros niños también quieren obtener uno, y si tú te los llevas todos quedarás como un maleducado y egoísta.

Otro factor importante a la hora de salir a las calles es el respeto hacia los demás. Hay que respetar tanto a los demás niños o adultos que salgan a recolectar los dulces, y no atropellarse unos a otros para obtener de primero que te regalen los dulces. Además, hay que ser respetuoso de la propiedad privada y no dañar el jardín de las casas, ni los elementos decorativos que hay en ellas.

En el respeto, se incluyen las mascotas, que en este día tan especial también algunos dueños suelen disfrazarlos. No hay que abusar de ellos, las mascotas se estresan, se cansan de caminar, y a veces hasta se fastidian del disfraz y de las aglomeraciones ¡No los empalagues de dulce, se pueden enfermar!

Otras recomendaciones de comportamiento que según detalla CNN son las de ser un buen vecino. Dice que es posible que tengas la tentación de ser el héroe de la noche de Halloween y repartir golosinas de tamaño completo, pero piensa en tus vecinos que ofrecen las mini versiones tradicionales.

Además, agrega este medio, que, si ya has terminado de repartir los dulces, debes apagar las luces y bajarle el volumen a la televisión, para evitar invitar a las personas a que se acerquen a tu casa, si ya se acabaron las golosinas. Si por el contrario son los niños quienes no ven luces encendidas, ni movimiento en la casa, evitar tocar, pues la persona ya estará dormida o simplemente no quiere participar de la celebración en este día.

