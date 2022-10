David Nathaniel Maine: Acusado de disparar mortalmente a tres miembros de una familia

David Nathaniel Maine mató a cuatro personas en una casa en el condado de Prince William, Virginia, dijo la policía. Los asesinatos ocurrieron en Woodbridge el 17 de octubre de 2022. Maine fue arrestado un día después y acusado de cuatro cargos de asesinato.

Las víctimas han sido identificadas como Miguel Durán Flores, de 44 años; Kelly Victoria Sotelo, 42; Karrie Ayline Sotelo, 19; y Richard Julio Jesus Revollar Corrales, de 36 años, dijo el Departamento de Policía del Condado de Prince William en un comunicado de prensa. Tres de las víctimas son miembros de la familia, mientras que Corrales era inquilino en un apartamento del sótano de la casa, según el comunicado de prensa de la policía.

La policía dijo que Maine, de 24 años, fue arrestado después de una investigación. “Tres de las víctimas recibieron disparos mientras que la muerte de la cuarta víctima sigue sin determinarse”, dijo la policía. “En el lugar se recuperó un arma de fuego. El incidente fue aislado en el hogar y no hubo una amenaza continua para la comunidad”.

Esto es lo que necesita saber sobre David Maine:

1. David Nathaniel Maine conocía a otro miembro de la familia que no estaba en casa en el momento de los asesinatos, dice la policía

Según el comunicado de prensa de la policía, las cuatro víctimas fueron asesinadas en la cuadra 5200 de Mansfield Court en Woodbridge el 17 de octubre. “Los cuatro fallecidos y el sospechoso eran residentes de la casa y se conocían. Tres de los fallecidos son miembros de la familia, mientras que el cuarto era un inquilino que residía en el sótano”, dijo la policía.

La policía agregó: “El sospechoso fue identificado como un conocido de otro miembro de la familia que también residía en la residencia y no estuvo presente durante el incidente”. La policía no proporcionó más detalles sobre el otro miembro de la familia y su relación con Maine, o por qué Maine estaba en la casa.

Pero la policía incluyó a Maine como residente de la cuadra 5200 de Mansfield Court en Woodbridge, el mismo lugar donde ocurrieron los asesinatos. No estaba claro en el comunicado si Maine vivía con la familia. La policía dijo que Miguel Flores y Kelly Sotelo se habían casado recientemente. Karrie Sotelo era la hija de Kelly. La policía dijo que cree que Karrie fue asesinada primero.

Un GoFundMe creado para ayudar con los gastos del funeral decía: “Nuestra amada Karrie falleció recientemente el 17/10/2022. Karrie fue una persona maravillosa que tocó la vida de quienes la rodeaban. Era una maravillosa hija, hermana, sobrina, prima y amiga. A los 19 años, era joven y tenía todo el futuro por delante. Fue tristemente secuestrada después de un acto de violencia”.

GoFundMe agregó: “Estamos devastados por la pérdida de Karrie y no estamos preparados para el alto costo de un servicio funerario. Queremos darle a Karrie el homenaje que se merece, honrar su memoria y despedirnos por última vez”. Según Infobae, las víctimas eran de Perú y eran miembros de la comunidad peruana local.

2. Maine llamó al 911 e informó que alguien había disparado contra la casa, dice la policía

La policía del condado de Fort William dijo en el comunicado de prensa: “La investigación reveló que ocurrió un altercado dentro de la casa. Luego del incidente, el sospechoso salió de la residencia y llamó al 9-1-1 para informar que alguien había disparado contra la residencia”.

La policía agregó: “Los oficiales llegaron a la escena y ubicaron al sospechoso a poca distancia de la casa donde fue detenido sin incidentes. Los oficiales de la residencia ubicaron la casa sin seguridad y realizaron un control de bienestar donde ubicaron a las cuatro víctimas en diferentes áreas de la residencia. Las afirmaciones iniciales hechas por el sospechoso no tenían fundamento”.

Según InsideNOVA, el jefe de policía del condado de Prince William, Peter Newsham, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa después del cuádruple homicidio: “Es horrible. Cada adjetivo que puedas usar para describir una tragedia describe lo que sucedió aquí anoche”.

Newsham agregó, según NBC Washington, “La única palabra que puedo usar para describirlo es sin sentido. Absolutamente sin sentido que alguien tome cuatro vidas de la forma en que lo hicieron. Mi esperanza es que él nunca, nunca vuelva a ver la luz del día”.

3. Maine fue acusado de manejo imprudente de un arma de fuego después de dispararse en la pierna mientras estaba en un automóvil, dice la policía

Según los registros judiciales, Maine fue acusado de manejo imprudente de un arma de fuego el 28 de noviembre de 2021 en el Tribunal General de Distrito de Prince William. El cargo de delito menor no fue procesado y fue desestimado en abril de 2022, según muestran los registros judiciales.

Un comunicado de prensa de la Policía del Condado de Prince William proporciona más detalles sobre el incidente de 2021. La policía dijo que respondió a un tiroteo a las 11:35 a. m. en la cuadra 5400 de Mapledale Plaza en Woodbridge. “La investigación reveló que un hombre de 23 años, identificado como el acusado, manejaba un arma de fuego mientras estaba sentado en su vehículo cuando descargó el arma y se golpeó en la pierna”.

La policía dijo: “La víctima contactó a los servicios de emergencia y fue transportada a un hospital del área con lesiones que no ponen en peligro la vida. Tras la investigación, el acusado, identificado como David Nathaniel Maine, fue arrestado”. Fue puesto en libertad por citación judicial, según el comunicado de prensa.

Maine no parece tener arrestos previos en Virginia que no sean delitos de tránsito. Newsham dijo en la conferencia de prensa que no había indicios de violencia en el pasado de Maine, según NBC Washington.

4. Las fotos de Facebook de Maine incluyen una pistola con una carita sonriente

Maine es originario de Tappahannock, Virginia, y asistió a la escuela secundaria Colonial Forge, según su página de Facebook. Pocos otros detalles sobre él estuvieron disponibles de inmediato. Su cuenta de Instagram no incluye ninguna información adicional. Según su página de Facebook, Maine es soltero y tiene dos hermanos y una hermana.

La página de Facebook de Maine no contiene mucha información sobre él. Su publicación pública más reciente en abril de 2022 fue un meme con la cita: “En un matriarcado, la promiscuidad tiene prioridad sobre ser esposa. Primero pasas por tu fase ho y después te casas. No están tratando de ahorrar nada para su esposo, excepto los hijos de otros niggas”.

Su página también incluye selfies, junto con una foto de un hombre vestido con camuflaje y sosteniendo un rifle con una carita sonriente encima. No está claro en la publicación, que en un momento fue su foto de perfil, si es él quien sostiene el arma.

5. David Maine está detenido sin derecho a fianza

David Maine está detenido sin derecho a fianza, según la policía. No quedó claro de inmediato si ha contratado a un abogado que pueda comentar en su nombre. Un abogado no figura en los registros judiciales.

Maine hizo su primera comparecencia ante el tribunal en el Tribunal de Distrito General de Prince William el 18 de octubre de 2022 para su lectura de cargos y el caso continuó hasta una audiencia preliminar el 13 de diciembre de 2022, según muestran los registros judiciales.

Junto con los cargos de asesinato, Maine también fue acusado de dos cargos de uso de un arma de fuego en un delito grave, según muestran los registros. La policía no dijo si tienen un posible motivo para los asesinatos y no estaba claro si Maine dio una declaración a los investigadores. Los documentos judiciales que podrían arrojar más luz sobre el caso no estuvieron disponibles de inmediato.

