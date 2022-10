Halloween 2022: Frases para compartir en este día

¡Es Halloween! Hoy lunes 31 de octubre, último día del mes, es la fecha en la que se celebra la noche de Halloween o la Noche de las Brujas, y si eres una de esas personas que disfrutan y se divierten haciendo bromas en esta festividad, no hay nada mejor que además de disfrazarse y salir a pedir dulces en esta fecha tan especial, también le hagas sentir a los demás la gran emoción de celebrar la noche que de cierta manera es la apertura a las tan anheladas fiesta de Día de Acción Gracias y de la Fiesta de Navidad.

🔥🎃 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐎𝐂𝐓𝐎𝐁𝐄𝐑! 🎃🔥 — Halloween Countdown (@HalloweenCounts) October 1, 2022

Para darle esa magia especial “al truco o trato”, de la noche más aterradora del año, te invitamos a que tomes cualquier dispositivo móvil, y le envíes las mejores frases de Halloween a tus seres queridos y amigos ¡Escoge esas que no los dejen dormir, y les llene de pánico. O por el contrario esas que los hagan sentir especiales en la cueva de tu corazón!

Frases para compartir en este Halloween 2022

◉ “De la suerte y de la muerte no hay quien escape ¡Feliz Halloween!”.

◉ “Ven disfrazado a mi fiesta de Halloween este 31 de octubre, quiero saludarte, Atte: Freddy Krueger”.

◉ “Tengo el traje perfecto para Halloween: me voy a disfrazar de “Tenemos que hablar”. Eso sí que da miedo”. (Anónimo)

◉ “Me enteré de que vas a hacer una fiesta de Halloween en honor de las brujas…¿tenemos que llevarte regalo?

◉ “No a la caza de brujas. Dejen en paz a mis amigas”. (Anónimo)

◉ “Mi amor, esta noche me gustaría que fueras un diablo…para que entres en mi infierno”.

◉ “Ni el ogro con su fuerza ni la bruja con su astucia ni el monstruo con sus sustos podrá acabar con nuestra amistad ¡Feliz Halloween!”.

◉ “Halloween es la fiesta de los monstruos…entonces, es tu noche: ¡a disfrutar!

◉ “Los miedos están ahí para ser soportados. Ningún hombre es valiente si no sabe que temer”.

◉ “Existen brujas de todas las clases, buenas, malas, feas, gordas, pero tú… tú eres mi ángel ¡Happy Halloween!

◉ “Vámonos juntos al infinito en tu palo de escoba”.

◉ “¡Grita y corre! ¡Te voy a atrapar!”

◉ “Ojos de sapo, patas de rana…¡Que tengas suerte toda la semana! ¡Feliz Halloween!”

◉ “Las sombras murmuran, la niebla responde; la oscuridad ronronea como los suspiros de medianoche”. (Anónimo)

◉ “Estoy preparando mi casa para la noche de Halloween. Necesito cosas feas que asusten y quería saber cuánto cobras por ponerte en la puerta de mi casa asustando gente. ¡Happy Halloween, amigo!”

◉ “¡Los voy a matar a todos! Los voy a volver locos y los voy a matar a todos. Soy el conjunto de todas sus pesadillas, sus peores sueños hechos realidad. Soy todo lo que les da miedo” (It)

◉ “Si murieron todos, ¿quién los enterró?”.

◉ “Hagas lo que hagas, no te quedes dormido”.

◉ “Pequeña basura, estás tan muerto que ni siquiera lo sabes”. (Masacre en Texas)”

◉ “1,2 Freddy viene por ti. 3,4 cierra la puerta. 5,6 toma el crucifijo. 7,8 mantente despierto. 9,10 nunca más dormirás”. (Pesadilla en la calle del infierno)

Play

This Is Halloween (From Tim Burton's "The Nightmare Before Christmas") Stream “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas” on D+ Disney+ is the only place to stream your favorites from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic and more. Access it all at disneymusic.co/JoinDisneyPlus For more updates, subscribe to Disney+, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, and National Geographic. Disney+ is the ultimate streaming destination for entertainment… 2021-10-15T04:00:13Z

LEER MÁS: Halloween 2022: Películas ideales para disfrutar en familia